Madagascar: Environnement - Une aire marine mise en protection

Décision historique pour la conservation marine à Madagascar. L'Aire marine protégée (AMP) de Tandavandriva, située à Nosy Be, bénéficie désormais d'un statut temporaire officiel.

Les autorités préfectorales de cette île ont co-signé l'arrêté de mise en protection temporaire de cette zone marine, le 26 mars. «Cette réforme de décentralisation est une avancée majeure : en habilitant le préfet à émettre des arrêtés de protection marine, nous rapprochons le pouvoir de décision des citoyens et renforçons durablement la surveillance de nos côtes», a déclaré Jafimanjo, chef de région par intérim de Diana, à l'occasion.

C'est la reconnaissance du site en tant que Zone clé pour la biodiversité (KBA) qui a été le catalyseur décisif de cette décision. L'aire marine protégée de Tandavandriva, avec sa superficie de 329 700 hectares, renferme des espèces emblématiques. 43 % de sa superficie est composée de récifs coralliens. Ces habitats essentiels constituent, aux côtés d'espèces emblématiques telles que le requin-baleine, la baleine à bosse, le dauphin à long bec, le requin bleu, ainsi que plusieurs espèces de tortues marines et de raies, le coeur des cibles de conservation de cette nouvelle aire protégée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'AMP de Tandavandriva permet de concilier la préservation de ces espèces avec les activités des communautés locales issues des seize fokontany répartis dans six communes des districts de Nosy Be, Ambanja et Ambilobe.

Ce statut temporaire ouvre la voie à la mise en place formelle du comité de gestion, l'élaboration des plans de gestion durable, la sécurisation foncière de l'espace maritime et la demande de création définitive auprès du gouvernement.