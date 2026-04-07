Madagascar: Stade Barea - Des agents de santé organisent des soins de proximité

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé (JMS) 2026, célébrée ce jour, diverses prestations sanitaires gratuites sont proposées au stade Barea Mahamasina.

Consultations médicales générales, soins de proximité, dépistages de diverses pathologies dont le dépistage du cancer du col de l'utérus, consultations ophtalmologiques et distribution de lunettes gratuites, examens radiographiques. Cette initiative offre un large éventail de services au public afin de faciliter l'accès aux soins, notamment pour les populations les plus vulnérables.

Par ailleurs, la vaccination des animaux domestiques, notamment les chiens et les chats, est également assurée sur place. Cette initiative s'inscrit dans une approche de santé intégrée, visant à prévenir la transmission de maladies entre l'animal et l'homme, tout en sensibilisant les propriétaires à l'importance du suivi sanitaire de leurs animaux.

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« Les soins de proximité font partie des stratégies adoptées dans ce contexte de refondation », explique Rina Ravoniandro, directeur de la communication auprès du ministère de la Santé publique. Il rappelle que « des centaines de personnes âgées en ont bénéficié lors de la célébration du 29 mars au jardin d'Anosy ». « Cette fois-ci, tout le monde pourra en profiter, y compris les chats et les chiens », ajoute-t-il.

L'édition 2026 met particulièrement en avant l'approche « One Health » (Une seule santé), qui souligne l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Face à la recrudescence des zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme, cette approche apparaît essentielle pour renforcer la prévention et limiter les risques sanitaires.

« La santé humaine dépend de la santé animale et de l'environnement », souligne Armand Frédéric Rakotoalison, directeur de la promotion de la santé auprès du ministère de la Santé publique. Des maladies telles que la Covid-19, la Mpox, la peste ou encore la rage illustrent cette réalité.

Placée sous le thème « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science », la Journée mondiale de la santé 2026, célébrée le 7 avril, se veut un moment de sensibilisation et de rapprochement avec la population.