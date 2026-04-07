Madagascar: Analakely - Une construction illicite démolie

La lutte contre les constructions illicites se poursuit dans la capitale. Une structure érigée sans autorisation, située à l'extérieur de Zaimaika, à Analakely, a été démolie sans délai par les autorités compétentes, la semaine dernière.

Selon les explications, cette construction occupait illégalement une portion de la voie réservée aux piétons, entravant ainsi la circulation et mettant en danger les usagers. En plus de l'absence d'autorisation préalable, cette occupation anarchique constituait une infraction directe aux règles d'urbanisme en vigueur dans la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA).

Cette intervention s'inscrit dans une politique de tolérance zéro adoptée par les autorités face à la prolifération des constructions illicites dans la capitale. L'objectif est de rétablir l'ordre urbain, garantir la libre circulation des piétons et préserver les espaces publics souvent accaparés de manière illégale.

Les autorités insistent également sur le fait qu'aucune tolérance ne sera accordée aux contrevenants. « Une politique de tolérance zéro est appliquée : aucune construction illicite ni aucun non-respect de la réglementation ne seront acceptés», martèle la CUA dans son communiqué publié la semaine dernière.