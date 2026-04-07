Madagascar: Loisirs - Le parc de Tsimbazaza pris d'assaut

Découvrir les animaux du parc zoologique et botanique de Tsimbazaza est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour de nombreuses familles. Chaque année, petits et grands profitent de cette sortie pour observer les espèces animales et végétales tout en passant un moment de détente en plein air.

Hier, à l'occasion du lundi de Pâques, l'affluence a été particulièrement importante. De longues files de visiteurs se sont formées dès l'ouverture du parc, témoignant de l'attrait qu'exerce cet espace sur les citadins en quête de loisirs et de découverte. Les familles, munies de paniers-repas, ont pu combiner promenade et pique-nique dans un cadre naturel agréable.

À chaque recoin du parc, visiteurs et familles se sont installés pour profiter pleinement de la journée. Presque tous les espaces étaient occupés, des allées principales aux zones ombragées, illustrant l'importance de cette sortie pour les promeneurs.

« J'adore observer les reptiles et les oiseaux. Ce parc permet à tout le monde, petits et grands, de se rapprocher de la nature. On se sent vraiment déconnectés du stress urbain ici », confie Sarobidy, venue avec un groupe d'amis.

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Cette forte fréquentation reflète également le besoin des habitants d'Antananarivo de se reconnecter à la nature et d'offrir aux enfants des activités enrichissantes. Les animaux du parc ont suscité curiosité et émerveillement. Pour beaucoup, cette sortie reste un moment de partage et d'évasion.