Madagascar: Santé - Un centre de dialyse dans chaque province

L'État met en oeuvre un projet de renforcement du système de santé. Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a annoncé la mise en place de centres de dialyse et de scanners, dans chaque chef-lieu de province.

Cette annonce a été faite samedi à Fianarantsoa, à l'occasion de l'inauguration de l'Institut de formation interrégionale des paramédicaux. «Cette initiative s'inscrit dans une volonté claire de décentralisation des services publics de santé. L'objectif principal est de rapprocher les soins des populations et de réduire les déplacements systématiques vers la capitale, Antananarivo», a-t-il souligné, à l'occasion. Le chef de l'État a indiqué que ce projet ne devrait plus tarder.

La construction de ces infrastructures permettra d'améliorer la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale et des maladies nécessitant un scanner, tout en désengorgeant les établissements hospitaliers de la capitale. Actuellement, cinq hôpitaux publics disposent de centres de dialyse : trois à Antananarivo, un à Fianarantsoa et un à Toamasina, selon la Société malgache de néphrologie. Les hôpitaux publics de Toliara, Mahajanga et Antsiranana n'en sont pas encore équipés, selon la même source.

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Une source au sein de la Société malgache de néphrologie souligne l'importance de rapprocher ces centres des populations, afin que les patients puissent bénéficier de soins tout en poursuivant leur vie quotidienne. Ce traitement coûte cher, alors qu'il est à vie. Concernant les scanners, les besoins ne se limitent pas aux chefs-lieux de province. Des personnes malades au niveau des districts, des régions, sont envoyées en ambulance jusque dans les chefs-lieux de province, parfois même dans la capitale, faute de dispositifs locaux.