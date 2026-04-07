Madagascar: Judo - Championnats de Madagascar - Esca confirme chez les seniors et minimes

Le club Esca termine premier au tableau des médailles à l'issue des deux jours des championnats de Madagascar des seniors, juniors, cadets et minimes au gymnase d'Ankorondrano.

Une dizaine d'années de règne. Les championnats de Madagascar de judo se sont déroulés jeudi et vendredi au gymnase d'Ankorondrano. La première journée, dédiée aux cadets et aux juniors, avait été marquée par le coude-à-coude entre l'Esca et le Cosfa. Lors de la deuxième journée, les combattants du club de l'École Sacré-Coeur d'Antanimena se sont légèrement distingués, au coude-à-coude cette fois avec ceux du JC Saint-Michel chez les seniors, tandis que l'Esca a nettement dominé chez les minimes.

Esca a engrangé lors de la deuxième journée vingt médailles dont sept d'or, sept d'argent et six de bronze. Le club d'Antanimena a disputé sept finales et a arraché trois médailles d'or chez les seniors. Les artisans sont tous des habitués à la plus haute marche du podium, en l'occurrence Rayan Ravelojaona chez les -73 kg, l'intouchable doyenne des -63 kg, Malalatiana Frederica Ralalaharisoa, et Fetra Ranaivoarisoa chez les -81 kg.

Victoire d'équipe

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Le JC Saint-Michel a décroché lui aussi trois titres sur six finales disputées chez les seniors. L'olympienne de Paris 2024 et multiple championne d'Afrique des juniors et seniors, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, a confirmé à sens unique sa suprématie chez les -70 kg. Les deux autres médaillés d'or sont Narindra Henintsoa Rakotovao chez les -52 kg filles et Louis Rasoanaico Razafy chez les plus de 100 kg.

En outre, les judokas du club d'Amparibe se sont offert le sacre national dans l'épreuve par équipe en devançant la formation du Sud-Ouest, celle de l'Esca. Chez les minimes, Esca s'est hissé en tête du tableau des médailles en raflant quatre d'or, trois d'argent et deux de bronze. Les auteurs du titre sont Maxime Patricia Sitrakiniaina chez les -57 kg, Yvonsoa Yashmine Rakotondrainibe chez les -48 kg, Aioub Benandro chez les -60 kg et Ramahatra Dylan Rakotondrainibe dans la catégorie des -50 kg.

Le club d'Analamanga FTR et Asco d'Atsimo-Andrefana complètent respectivement le podium des minimes. Ces clubs ont remporté trois médailles d'or chacun, mais deux bronzes de plus pour FTR et un pour le club tuléarois. Point final sur le sommet national, le prochain événement majeur du judo malgache sera la participation au championnat d'Afrique à Nairobi, au Kenya, les 24 et 25 avril.