Tunisie: Promotion de l'investissement et de l'huile d'olive tunisienne au Luxembourg

Un évènement de promotion de l'investissement en Tunisie et de mise en valeur de l'huile d'olive tunisienne a été organisé par l'Ambassade de Tunisie à Bruxelles, en collaboration avec l'Initiative économique germano-luxembourgeoise (DLWI).

Cette manifestation, qui s'est déroulée à la Chambre des Métiers du Luxembourg, a réuni un grand nombre de femmes et d'hommes d'affaires luxembourgeois et allemands représentant plusieurs secteurs, à savoir le commerce, l'industrie, la distribution, les finances, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les services, a indiqué un communiqué publié, lundi, par l'Ambassade. A cette occasion, l'ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, Sahbi Khalfallah, a mis en exergue le potentiel de la coopération tuniso-luxembourgeoise dans divers domaines.

De son côté, le Consul honoraire de la Tunisie au Luxembourg, Alberto Kunkel, a passé en revue les atouts de la Tunisie en tant que « destination privilégiée d'investissement » en valorisant les nombreuses opportunités de coopération avec les entreprises luxembourgeoises et allemandes établies au Luxembourg. L'événement s'est clôturé par une séance de dégustation de différentes variétés d'huiles d'olive et de produits du terroir dont la qualité a été hautement appréciée par les participants, a ajouté la même source.