Tunisie: Promotion de l'investissement et de l'huile d'olive tunisienne au Luxembourg

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Un évènement de promotion de l'investissement en Tunisie et de mise en valeur de l'huile d'olive tunisienne a été organisé par l'Ambassade de Tunisie à Bruxelles, en collaboration avec l'Initiative économique germano-luxembourgeoise (DLWI).

Cette manifestation, qui s'est déroulée à la Chambre des Métiers du Luxembourg, a réuni un grand nombre de femmes et d'hommes d'affaires luxembourgeois et allemands représentant plusieurs secteurs, à savoir le commerce, l'industrie, la distribution, les finances, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les services, a indiqué un communiqué publié, lundi, par l'Ambassade. A cette occasion, l'ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, Sahbi Khalfallah, a mis en exergue le potentiel de la coopération tuniso-luxembourgeoise dans divers domaines.

De son côté, le Consul honoraire de la Tunisie au Luxembourg, Alberto Kunkel, a passé en revue les atouts de la Tunisie en tant que « destination privilégiée d'investissement » en valorisant les nombreuses opportunités de coopération avec les entreprises luxembourgeoises et allemandes établies au Luxembourg. L'événement s'est clôturé par une séance de dégustation de différentes variétés d'huiles d'olive et de produits du terroir dont la qualité a été hautement appréciée par les participants, a ajouté la même source.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.