Tunisie: Comprendre le phénomène de la mendicité au pays - Détresse sociale ou business de la rue ?

Longtemps perçue comme l'expression la plus visible de la précarité, la mendicité s'impose aujourd'hui comme un phénomène plus complexe, aux contours parfois ambigus. Dans les rues, aux abords des carrefours, devant les commerces ou les lieux de culte, les mendiants font désormais partie du paysage urbain. Cette présence continue, presque banalisée, tend à installer une forme d'indifférence collective. Pourtant, derrière cette apparente normalité, se dessinent des réalités multiples, qui dépassent la seule question de la pauvreté.

Dans plusieurs cas, la mendicité semble s'inscrire dans des logiques organisées : emplacements stratégiques soigneusement occupés, rotation des individus, présence récurrente de profils similaires, ou encore récits calibrés pour susciter l'émotion. Autant d'éléments qui suggèrent une forme d'encadrement, où la rue devient un espace d'activité à part entière.

Dans cette configuration, la quête d'aumône peut s'apparenter, pour certains, à une alternative recherchée aux circuits classiques du travail. Sans contraintes administratives, sans horaires fixes ni exigences de qualification, elle peut apparaître comme une source de revenus immédiats, reposant essentiellement sur la générosité des passants. Ce glissement vers des logiques de gains faciles, parfois au prix de mises en scène trompeuses, brouille les frontières entre nécessité et opportunisme.

Dès lors, le phénomène interpelle. Au-delà du constat, l'enjeu devient celui de l'action. Face à des pratiques qui, dans certains cas, relèvent de logiques organisées et opportunistes, un renforcement des mécanismes de contrôle apparaît nécessaire. Mieux encadrer l'occupation de l'espace public, intensifier les opérations de suivi, démanteler les réseaux lorsqu'ils existent, et surtout protéger les personnes réellement vulnérables contre toute forme d'exploitation : autant de leviers à activer.

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Car laisser prospérer ces dérives, c'est risquer de banaliser des pratiques qui détournent la solidarité de son sens premier. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'élan de générosité, mais de lui redonner sa juste portée, en évitant qu'il ne soit instrumentalisé. Entre compassion légitime et exigence de régulation, la réponse passe par une approche plus rigoureuse, capable de distinguer la détresse réelle des stratégies opportunistes, et de restaurer un équilibre aujourd'hui fragilisé.