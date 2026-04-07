Tunisie: Dr Moez Cherif - Un programme lancé puis abandonné

En 2022, la ministre de la Famille avait lancé des concertations en vue d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre le phénomène des enfants sans domicile fixe, sous le slogan « Pour une Tunisie sans enfants mendiants ».

Cette initiative, impliquant plusieurs ministères, instances nationales et organisations de la société civile, visait à coordonner les efforts à travers une approche globale. Un comité national avait été constitué pour examiner le phénomène dans toutes ses dimensions juridique, sociale, économique, éducative et psychologique et proposer des mesures concrètes. Le plan d'action prévoyait notamment des interventions régionales, avec des réunions du comité programmées toutes les deux semaines.

Le projet, réalisé en partenariat avec l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant (Atdde), devait initialement être expérimenté dans trois complexes de l'enfance du Grand Tunis avant une éventuelle généralisation. Mais cette initiative, explique à notre journal le Dr Moez Cherif, président de l'Atdde, a rapidement été interrompue.

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« Le comité ne s'est jamais réuni, et les centres ouverts ont été fermés par le ministère », déplore-t-il. Selon lui, l'expérience de terrain prévue parallèlement à la stratégie nationale a buté sur une résistance interne au changement. « Le personnel des centres, chargé de mettre en oeuvre cette expérience, s'est farouchement opposé à toute modification.

L'élargissement des trois centres pour accueillir les enfants de la rue a été refusé, et des pressions syndicales, ainsi que des allégations fallacieuses, ont conduit le ministère à arrêter le projet. » Résultat : « On a, en quelque sorte, abandonné à la rue des enfants que l'on avait réussi à sortir de la rue », conclut le Dr Cherif, dénonçant l'échec d'une initiative qui ambitionnait pourtant de changer durablement la situation des enfants vulnérables en Tunisie.