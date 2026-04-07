Maroc: A l'ONU, Nawal El Moutawakel met en avant le pouvoir libérateur du sport sur la vie des femmes

La vice-présidente du Comité international olympique (CIO), Nawal El Moutawakel, a mis en avant, au siège de l'ONU à New York, le pouvoir "extraordinaire" du sport de briser les barrières et de changer des vies, en particulier celles des femmes.

Prenant la parole lors d'un événement marquant la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix (JISDP), Mme El Moutawakel a notamment souligné le rôle du sport en tant que moteur de l'égalité des genres et de la transformation sociale.

L'ancienne championne olympique, première femme musulmane, arabe, africaine et marocaine à décrocher la médaille d'or aux 400 mètres haies aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, a passé en revue les différentes facettes de l'impact du sport dans l'émancipation et l'autonomisation des femmes à travers le monde.

"Cinquante-quatre secondes: c'est le temps qu'il m'a fallu pour transformer mon rêve en réalité, changeant ainsi ma vie et celle de tant de jeunes femmes dans mon pays", a-t-elle déclaré lors de cet événement organisé mercredi sous le thème "Le sport: Créer des ponts, briser les barrières", à l'initiative du département des affaires économiques et sociales de l'ONU et des Missions permanentes du Qatar et de Monaco.

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Ces Jeux, a-t-elle soutenu, ont permis à de "nombreuses femmes de s'exprimer, dont moi-même. Et c'est ce que je m'efforce de promouvoir, quarante ans plus tard, dans mon quotidien".

Par ailleurs, Mme El Moutawakel s'est réjouie des "progrès significatifs" réalisés au fil des dernières années par le Comité international olympique, rappelant la création en 1995 du Groupe de travail du CIO "Femmes et sport", devenu aujourd'hui une commission à part entière sur l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion.

Aujourd'hui, 44% des membres du CIO sont des femmes et toutes les commissions respectent la parité, a-t-elle fait valoir, notant que "pour la première fois de l'histoire du CIO, vieille de plus de cent ans, une femme - Kirsty Coventry - en assure la présidence".

Revenant sur l'évolution de la parité hommes-femmes aux Jeux olympiques, Mme El Moutawakel a indiqué qu'en collaborant avec de nombreuses femmes engagées, "nous avons transformé ce qui n'était qu'un peu plus de 20% de participation féminine aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 en une représentation de 50% à Paris 2024".

Co-organisé avec le soutien de plusieurs partenaires, dont ONU Femmes et le département de la communication globale (DCG), cet événement a également mis en avant le sport comme langage universel qui favorise l'inclusion sociale, réduit l'isolement, promeut la paix et contribue à la réalisation de l'agenda 2030 des Nations unies.

Célébrée le 6 avril de chaque année, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix est l'occasion de mettre en lumière le rôle du sport dans la promotion du changement social et la consolidation de la paix.