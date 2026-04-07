Maroc: Botola Pro D1 - L'AS FAR s'en tire à bon compte face à l'OD

L'AS FAR s'est imposée à domicile face à l'Olympique Dcheira sur le score de 3 buts à 2, en match de mise à jour de la 10e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé jeudi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Hicham Ait Brahim a surpris les locaux avec un but précoce dès la 4e minute de jeu, avant que Youssef El Fahli n'égalise trois minutes plus tard (7e). Mohamed Habbali a redonné l'avantage aux visiteurs à la 25e minute, tandis que Mohamed Rabie Hrimat, auteur d'un doublé, a offert la victoire aux Militaires (62e, 77e).

Grâce à cette victoire, l'AS FAR grimpe à la 2e place au classement avec 29 unités, tandis que l'Olympique Dcheira stagne à la 8e place (16 pts).

La mise à jour de la 10e journée devait se poursuivre, vendredi, avec le match opposant le FUS de Rabat au Wydad de Casablanca, au stade Moulay El Hassan.

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Pour le compte de la 11e journée, l'Union Yaacoub El Mansour reçoit l'Olympic de Safi, samedi, alors que deux matches sont programmés dimanche, à savoir la Renaissance de Berkane contre le Maghreb de Fès et le Kawkab de Marrakech contre l'AS FAR.

Ces matches de mise à jour seront clôturés, lundi, avec la rencontre qui opposera le Wydad de Casablanca au Difaa d'El Jadida, au Complexe sportif Mohammed V.

Programme

Mise à jour de la 11e journée

Samedi

20h00 : USYM-OCS (Stade Olympique à Rabat)

Dimanche

18h00 : RSB-MAS (Stade municipal à Berkane)

20h00 : KACM-AS FAR (Grand Stade de Marrakech)

Lundi

20h00 : WAC-DHJ (Complexe sportif Mohammed V)