Maroc: A Kénitra, l'IA et la cybersécurité redéfinissent les équilibres du pouvoir numérique

L'Ecole nationale de commerce et de gestion de Kénitra a accueilli, le 26 mars 2026, les travaux du colloque international «Intelligence artificielle et cybersécurité: enjeux et perspectives», avec la participation d'experts, de professeurs universitaires et d'acteurs de la sécurité.

Dans son intervention, Abderrazak Kabbouri, directeur du Centre des études internationales de sécurité, de migrations et des flux et coordinateur de cette rencontre, a souligné que l'intelligence artificielle et la cybersécurité constituent aujourd'hui un axe central des débats liés au développement et à la transformation numérique, compte tenu du rôle croissant des technologies digitales dans la recomposition de l'économie mondiale, des modes de gouvernance et des rapports de force.

Il a précisé que l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil technique, mais un véritable levier stratégique qui soutient la prise de décision, favorise l'innovation et contribue à l'amélioration de la qualité des services publics ainsi qu'à l'augmentation de la productivité économique. Ces transformations, a-t-il ajouté, ouvrent de larges perspectives pour la réalisation d'un développement durable, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des transports et de l'énergie. Toutefois, elles s'accompagnent également de défis sécuritaires croissants, notamment la multiplication des cyberattaques et l'élargissement des risques liés aux données et aux systèmes intelligents.

M. Kabbouri a insisté sur le fait que la cybersécurité est devenue un élément essentiel pour garantir la durabilité de la transformation numérique et renforcer la confiance digitale. Il a souligné la relation complémentaire entre intelligence artificielle et cybersécurité : l'IA peut améliorer les capacités de détection précoce des menaces, l'analyse des attaques et le développement de mécanismes de protection, mais elle peut aussi constituer un nouvel outil pour des attaques complexes en l'absence d'une gouvernance numérique efficace.

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Il a également mis en avant la nécessité d'adopter des politiques publiques intégrées fondées sur le développement des infrastructures numériques, la formation des ressources humaines et la mise en place d'un écosystème avancé de cybersécurité, tout en insistant sur l'importance de la souveraineté numérique comme garantie de l'indépendance décisionnelle dans l'espace digital.

En outre, il a indiqué que le Maroc accorde une importance particulière à la transformation numérique à travers plusieurs initiatives visant la digitalisation de l'administration, le développement de l'économie numérique et le renforcement du système de cybersécurité, afin de consolider la confiance numérique et d'améliorer l'attractivité des investissements.

M. Kabbouri a conclu son intervention en affirmant que ce colloque constitue une plateforme scientifique pour l'échange d'expertises et l'élaboration de recommandations pratiques susceptibles d'accompagner les politiques publiques, de renforcer la coopération académique et institutionnelle, et de contribuer à la construction d'un écosystème numérique sûr et durable au service du développement.