Afrique: Sahara marocain - Le Royaume-Uni réaffirme son soutien au plan d'autonomie

Le gouvernement britannique a réaffirmé, jeudi, son soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc comme base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution durable au conflit créé autour du Sahara marocain.

Cette position a été réitérée par Hamish Falconer, ministre au Foreign Office britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord, lors d'une intervention à la chambre des Communes, chambre basse du parlement de Westminster.

Le Royaume-Uni souhaite voir une solution durable au conflit du Sahara, a dit M. Falconer, précisant : « Nous estimons que notre soutien au plan d'autonomie du Maroc en tant que base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution durable, va dans ce sens ». C'est pour cette raison, a souligné le responsable, que «nous avons également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies».