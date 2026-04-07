Maroc: Amina Bouayach s'entretient à Genève avec le président du Conseil des droits de l'Homme

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, en sa qualité de présidente de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme (GANHRI), a eu, mercredi, des entretiens avec le président du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (CDH), M. Siddhartho Raza Suryodipuro.

Cette entrevue s'inscrit dans le cadre des actions de plaidoyer pour le renforcement de la protection des droits au niveau international et la promotion du rôle des institutions nationales des droits de l'Homme (INDH). Elle fait suite à la rencontre de Mme Bouayach à New York l'année dernière avec le Secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres, ainsi qu'avec le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, M. Volker Türk, il y a deux jours.

Au cours de cet entretien avec M. Suryodipuro, les deux responsables ont insisté sur la nécessité de mobiliser les efforts et de renforcer la coordination en matière de droits humains, dans un contexte marqué par la crise du multilatéralisme et les difficultés de financement des actions en faveur des droits humains, ainsi que par les attaques visant l'universalité des droits dans plusieurs contextes régionaux.

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La rencontre a permis d'échanger les vues sur les défis actuels auxquels fait face le système des droits de l'Homme, notamment dans un contexte de mutations mondiales rapides, qui imposent le développement des mécanismes de travail et le renforcement de la coopération multilatérale.

La présidente de la GANHRI a également souligné l'importance de renforcer l'interaction des INDH avec les résolutions du Conseil des droits de l'Homme et les procédures spéciales des Nations unies.

Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de coordonner les efforts entre les différents acteurs internationaux afin de garantir le respect des normes internationales des droits humains, et de renforcer la présence des institutions nationales au sein des mécanismes onusiens, à même de contribuer efficacement à la surveillance des violations et à la formulation de recommandations et de solutions nationales.

Elle a également mis en avant le rôle central de ces institutions dans la promotion de la culture des droits humains aux niveaux national et régional, ainsi que dans l'ancrage du droit international au niveau national.

De son côté, le président du CDH a salué le rôle des institutions nationales ainsi que le dynamisme du plaidoyer de la GANHRI, exprimant sa volonté de renforcer la coopération avec ces institutions.

Enfin, les deux parties ont convenu de poursuivre leur action commune pour renforcer la protection des droits et des libertés, et d'intensifier les efforts pour faire face aux défis afin de consolider un système international des droits humains plus équitable et plus efficace.