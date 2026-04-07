Madagascar: 29e Rallye Terre des Causses - Mika termine cinquième, Faniry septième

Mika échoue de peu à décrocher une deuxième victoire. Les jumeaux Mika et Faniry Rasoamaromaka ont intégré le top 7 de leurs classes respectives lors de la 29e édition du Rallye Terre des Causses, samedi et dimanche.

Vainqueur de la 1re manche, disputée lors de la 26e édition du Rallye Castine Terre d'Occitanie au début du mois de mars, l'équipage mixte formé par Mika Rasoamaromaka et Melissa Declerck, au volant d'une Renault Clio Rally3, a terminé cinquième en Rally3 et en deux roues motrices, et 27e au classement général.

Le pilote officiel de Clio Rally 3, Mika, a pourtant réalisé un parcours quasi sans faute en signant neuf scratches sur les dix spéciales. Il a rencontré un souci technique à la toute dernière spéciale, à l'issue de laquelle le duo a fini ainsi 82e sur les 84 concurrents. La paire Mika-Melissa avait dominé la première journée en enregistrant six scratches sur les trois ES en deux boucles dont à ES1 Foissac (6,11 km), Prix-Loupiac (12,08 km), Cap del Mas-Puech Morel (20,33 km). Et trois meilleurs temps de plus le dimanche dont deux passages aux Grottes des Foissac-Montsalès (ES7-ES9 : 18,21 km) et un autre à Villeneuve-La Brunie (ES8 : 20,36 km).

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Son frère Faniry, co-piloté par Manon Deliot sur une Citroën C3 Rally 2, se trouve à la septième place au général et de sa classe avec +01 :12,9 d'écart derrière l'équipage vainqueur Sarah Rumeau-Julie Amblard au volant d'une Skoda Fabia Rally 2. Faniry a jonglé de la 9e à la 12e place lors de la première journée. Il a remonté petit à petit la pente dimanche de la 10e, puis 6e, 8e et au 6e rang à la dernière ES. La troisième manche sera le Rallye des Cardabelles du 9 au 11 octobre.