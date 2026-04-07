Madagascar: Course de côte asphalte - Défi entre pilotes de différentes origines

Retour de la course de côte sur asphalte. La dernière édition du championnat date de 1995. Un groupe de passionnés l'avait relancée depuis trois ans à Imerinkasinina.

La première manche du championnat de Madagascar de course de côte sur asphalte et de slalom se tiendra le 26 avril sur la « route des oeufs » à Mahitsy vers Antanetibe Mahazaza. La réunion d'information, dirigée par les représentants de la fédération du sport automobile et le président du club organisateur MSA, s'est tenue vendredi à Ivandry.

Plusieurs pilotes élites n'ont pas caché leur envie d'y participer, pour ne citer que le quadruple champion de Madagascar en slalom et course de côte terre, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr. D'autres ont assisté à la réunion d'infos, entre autres le pilote de Run, Henintsoa Ramanantoanina, ou encore l'ancien copilote de rallye de Faniry Rasoamaromaka, Mahenintsoa Randriambololona dit Mahents.

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Quatre manches figurent dans le calendrier de la saison 2026. La manche inaugurale se disputera sur un circuit long de 2,3 km avec revêtement en goudron nylon. Des chicanes seront installées dans les points dangereux et les lignes droites. Ce circuit est plus long que celui d'Imerinkasinina (1,40 km) qui avait accueilli les courses de côte privées les deux précédentes années. Cinq points spectateurs y sont repérés par le club organisateur.

Les concurrents seront répartis en trois catégories majeures dont celles de la FIA, notamment les groupes R et N, celles de la FSAM : M9, M10, M12, et la catégorie Asphalte Car pour les voitures de tous les jours renforcées par un arceau démontable. « Les pilotes pourront fabriquer eux-mêmes l'arceau tout en respectant les normes.

L'installation devra être vérifiée par la commission technique », a précisé le directeur technique national du sport automobile, Patrick Jaona Rakotovao dit Japa. Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce mercredi. « Les reconnaissances sont autorisées tous les jours tout en respectant le code de la route », a précisé le vice-président de la fédération, Alain Rasaminanana.

Chaque participant devra être membre d'un club, compte tenu que c'est un championnat, et le club MSA propose une licence provisoire à son nom, ce qui est aussi valable pour les douze autres clubs. Trois manches seront au programme le jour J. Le premier inscrit prendra en premier le départ de la 1re manche. L'auteur du meilleur temps prendra par la suite le premier départ de la 2e manche.

Et pour le spectacle, ceux ayant signé le meilleur cumul prendront en dernier le départ de la 3e manche. Les trois autres manches nationales seront encore au programme de la saison. La 2e est prévue le 28 juin à Imerinkasinina, organisée par MSA, la 3e concoctée par la FSAM les 5-6 septembre et la 4e organisée par TAC'S les 28 et 29 novembre.