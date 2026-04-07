Madagascar: Alpinisme - Derniers préparatifs des Bouka en Autriche

Dernière ligne droite. La famille d'alpinistes, les Bouka, poursuit sa préparation intensive en Autriche en vue de sa deuxième ascension du Mont Everest vers début mai.

Leur ambition et objectif sont cette fois de planter le drapeau malgache au sommet de l'Everest. Le trio d'alpinistes est dirigé par le père Zouzar Bouka qui assure le rôle de coach en compagnie de ses deux fils Raj Alexandre, âgé de 21 ans, et Rais, 24 ans. Au grand complet, ils sont réunis depuis plus d'un mois et ont installé leur camp dans la vallée du Pitztal en Autriche pour une durée totale d'environ deux mois.

«Nous y resterons jusqu'à fin avril. Entre faire monter le cardio, nous habituer aux nuits glaciales en bivouac et peaufiner nos techniques de cascade de glace et d'alpinisme. Le Pitztal s'est révélé être un terrain d'entraînement aussi magnifique qu'intransigeant», a confié Rais.

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Lors de leur première ascension en 2025, les frères Raj Alexandre et Rais avaient réalisé une performance remarquable en atteignant l'altitude de 8 600 m si le pic est à plus de 8 800 m. Le père a, de son côté, atteint les 6 800 m, avant de devoir abandonner l'ascension en raison d'un malaise. Le trio envisage de débarquer à Katmandou, la capitale du Népal, début mai. Ils vont entamer l'ascension par quelques jours d'acclimatation avant d'attaquer l'escalade vers le sommet de l'Himalaya. L'ascension va normalement durer environ deux semaines, mais cela dépendra bien évidemment de la météo.