Madagascar: Basketball - Vulgarisation - Le Challenge RN1 devient une référence

Après une première édition réussie en février du côté d'Antsirabe, sur l'axe de la RN7, le tournoi pose ses valises à Arivonimamo les 25 et 26 avril 2026, confirmant sa volonté de s'étendre sur les grands axes du pays.

Cette compétition regroupe des clubs issus de plusieurs localités, notamment Antananarivo, Arivonimamo, Miarinarivo et Tsiroanomandidy. L'objectif est clair: rapprocher la pratique du basketball des jeunes talents en dehors de la capitale et offrir un cadre d'expression compétitif et formateur. Ouvert aux catégories U12, U14, U16, U18 et N1B, le Challenge RN1 ambitionne de détecter et accompagner la relève tout en consolidant les bases du sport.

Un levier éducatif et social

L'engouement suscité par la première édition ne s'est pas démenti. Entraîneurs et éducateurs voient dans cette initiative une opportunité rare de perfectionnement. « Le sérieux et le savoir-faire du coach Bayard nous poussent à participer. Nos joueurs gagneront en expérience grâce à ses conseils », confie un technicien ayant requis l'anonymat. La présence de Bayard Razafindralambo, figure reconnue du basketball local, constitue en effet un atout majeur pour la crédibilité du tournoi.

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Au-delà de l'aspect purement sportif, le Challenge RN1 s'inscrit dans une démarche éducative. « L'objectif est de contribuer au développement du basketball et d'offrir un cadre structurant aux jeunes », explique Bayard Razafindralambo. Dans un contexte où les dérives sociales préoccupent, le sport apparaît comme un outil efficace pour canaliser les énergies et transmettre des valeurs telles que la discipline, le respect et l'esprit d'équipe.

Soutenu par des partenaires et mécènes, le tournoi entend s'installer durablement dans le calendrier sportif régional. Pour Arivonimamo, ville hôte de cette nouvelle édition, l'événement représente une vitrine importante et un moment de rassemblement autour de la balle orange.

Porté par une dynamique grandissante, le Challenge RN1 s'impose comme un rendez-vous structurant pour la promotion du basketball sur l'axe Antananarivo-Itasy. Si la mobilisation se confirme, le Challenge RN1 pourrait franchir un cap supplémentaire et devenir une référence incontournable du basketball malgache, notamment en matière de vulgarisation et de structuration à la base.