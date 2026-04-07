Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar U19 - ASI et MVBC privent GNVB de titre

L'un des clubs phares du pays échoue au sommet. La Gendarmerie nationale volleyball avait qualifié deux équipes et n'a arraché aucun titre à la Coupe de Madagascar des U19.

Les finales se sont déroulées au palais des sports à Mahamasina samedi. Akany Sambatra Itaosy, équipe championne de Madagascar en titre chez les U18 et U20 garçons, s'est imposée contre les Gendarmes par 3 sets à 0. L'équipe d'Itaosy a ravi les deux premiers sets sans trop forcer (25/20 25/16). Profitant du relâchement et des nombreuses fautes directes de l'ASI, GNVB a largement mené 12/7 à l'entame du troisième set.

Les Gendarmes n'ont pas su garder l'avantage. Grâce à trois services bien placés de Rotsy, ASI a pu égaliser à 16 partout, puis a pris de l'avance d'un puis deux points pour l'emporter à 25/22. ASI remporte ainsi le titre, le trophée et la médaille d'or. GNVB s'est contenté des médailles d'argent et d'un trophée. BI'AS complète le podium en battant, en match de classement pour la troisième place, MVBC.

Chez les filles, Majunga's Volleyball Club (MVBC Boeny) a défait en duel final GNVB par 3 à 1. Les volleyeuses de Betongolo ont décroché le premier set 25/22. Les trois restants sont revenus aux Majungaises (25/18 25/23 25/13). BI'AS termine troisième en dominant 2AVB en match de classement.