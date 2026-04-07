Tunisie: Expatriés - Naim Sliti passeur hors-pair

A 33 ans, Naim Sliti n'a pas perdu de sa superbe. Une offrande à la 45+7e pour Baghdad Bounedjah qui a planté le but du break 2-0 pour Al Shamal face à Umm Salal l'a encore démontré. Résultat, Al Shamal s'est imposé 3-2 et ne compte que 2 points de retard sur Al Sadd, avec un match en moins. Un duel pour le titre de champion du Qatar qui galvanise Sliti et ses camarades.

Laidouni MVP du match

Le milieu défensif d'Al Wakrah, Aissa Laidouni, a sorti une grande prestation face à Qatar SC. Auteur d'un but à la 29e, puis une passe décisive 14 minutes plus tard, Laidouni est en forme olym- pique depuis son retour de blessure il y a un peu plus de trois mois. Al Wakrah s'est imposée 4-1 et se trouve virtuellement sauvée de la relégation.

Sassi buteur

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Malgré le 2e but égalisateur à la 45e du milieu de terrain d'Al Gharafa, Ferjani Sassi, le club qatari a perdu 3-2 face à Al Duhail et voit s'éloigner le titre. A 34 ans Sassi a été le 2e joueur le plus en vue de son équipe, derrière le Palestinien Hassan Alaaeddine lui aussi buteur. Al Gharafa reste 3ème de la ligue qatarie. Ferjani Sassi n'a pas été prolongé, alors que son contrat devrait s'achever le 30 juin 2026...

Aouani buteur et passeur

Aligné d'entrée de jeu face à FS Jelgava, le lutin de Riga FC, Raki Aouani, a réalisé deux contributions offensives en ayant effectué une passe décisive à la 11ème pour Augusto, avant d'inscrire le but du 3-0 sur assist de ce même Augusto à la 63e. Résultat, une victoire sans appel 8-0 pour le leader de la ligue lettonne qui compte 9 pts et 3 victoires d'affilée.

Ben Hassine accroché

En Serbie, l'arrière droit de Radnicki 1923, Louay Ben Hassine, n'a pu obtenir que le point du nul 1-1 face à Mladost Lucani. Auteur d'une sortie satisfaisante, l'ex-étoilé a pu obtenir un penalty à la 87e, finalement annulé.

Sahli remplacé

Quant au compère de Ben Hassine au milieu de terrain, Wajdi Sahli, il a disputé 61 minutes de moyenne facture avant de céder sa place.

Ben Ouannès vainqueur

En ligue turque, Mortadha Ben Ouannès de Kasimpasa a disposé de Kayserispor 2-0. L'ex-étoilé, auteur d'un match correct, a toutefois écopé d'un carton jaune pour contestation à la 73e. Le club prend 4 points sur son adversaire direct, premier relégable, pour le maintien.

Arous solide

L'ex-stadiste Adem Arous et compère de Ben Ouannès à Kasimpasa a fourni une prestation similaire en fermant les issues en défense. Le jeune défenseur a gagné en maturité et en confiance avec Kasimpasa, club auquel il est lié par un contrat jusqu'au 30 juin 2028.

Cherni victorieux

Plus haut au classement, Amine Cherni et Goztepe ont disposé de Gençlerbirliği 2-0. Cherni a provoqué le penalty du premier but à la 37e. Au cours des 90 minutes, Cherni s'est créé deux occasions et a affiché une précision de passes de 75 % (18 réussies sur 24), dont 67 % dans le camp adverse et 100 % dans son propre camp. Il a également réussi 2 dribbles sur 9 tentés et une longue passe sur trois. Offensivement, il a tenté un tir, contré par la défense.

Très actif, il a touché le ballon 52 fois, avec 17 pertes de possession. Sur le plan défensif, il a contribué à 7 actions, avec un tacle réussi, six dégagements et une récupération. Dans les duels, il en a remporté un au sol sur deux et un dans les airs, tout en commettant une faute. Goztepe garde la 5e place, à 6 points de la place qualificative pour la C4 européenne.

Défaite pour Abdi

Lors de la 28e journée de la Ligue 1 française, l'OGC Nice s'est incliné à l'extérieur face à Strasbourg sur le score de 3-1.L'arrière gauche et ex-clubiste de 32 ans, Ali Abdi, a été incorporé à la 64e minute, livrant une prestation moyenne.

Durant ses 26 minutes de jeu, il a récupéré un ballon, remporté 2 duels au sol sur 6 et commis 2 fautes, tout en étant dribblé une fois. Il a affiché une précision de 80 % des passes (12 passes réussies sur 14), dont 70 % dans le camp adverse et 100 % dans son propre camp. Il a touché le ballon à 24 reprises, réussi un dribble sur deux tentés et obtenu une faute. Offensivement, il a tenté un tir, contré par la défense. Nice se bat pour le maintien...

Valery revient

Lors de la 32e journée du championnat suisse, les Young Boys ont fait match nul face à Bâle sur le score de 3-3. Yan Valery a débuté la rencontre sur le banc avant d'entrer en jeu à la 77e minute, livrant une prestation au-dessus de la moyenne. En 13 minutes de jeu, il a enregistré une contribution défensive avec un dégagement, tout en étant dribblé une fois. Il a également créé une occasion, réussi son unique dribble tenté (1/1) et affiché une excellente précision de passes de 90 % (9 réussies sur 10). Très actif durant son temps de jeu, il a touché le ballon à 16 reprises.

Jemal buteur

L'attaquant Elias Jemal, 23 ans, a ouvert le compteur buts de Norrköping en seconde division lors du match inaugural face à Varnamo à la 20ème minute. Résultat sans appel, avec une victoire 6-0 de Norrköping qui a démarré très fort. A noter la participation jusqu'à la 76ème minute de Moutaz Neffati au poste d'arrière droit.