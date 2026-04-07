Maroc: Un soutien renforcé pour la représentativité des femmes, des jeunes, des MRE et des personnes en situation de handicap

Le soutien au financement des campagnes électorales destiné à renforcer la représentativité des femmes, des jeunes, des Marocains résidant à l'étranger (MRE) et des personnes en situation de handicap sera plus important que celui accordé par siège dans les circonscriptions locales, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le soutien financier destiné aux femmes, aux jeunes de moins de 35 ans des deux sexes, aux MRE et aux personnes en situation de handicap excédera celui attribué par siège dans les circonscriptions locales, a indiqué M. Baitas lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, soulignant que le but est de renforcer la présence de ces catégories dans le paysage politique, notamment à la Chambre des représentants.

L'augmentation du soutien à ces catégories vise à inciter les partis politiques à les positionner davantage en tête de liste, afin de consolider leur représentation au sein de l'institution législative, a-t-il fait savoir.

Ce soutien bénéficiera aussi aux femmes ne relevant pas des catégories précitées lorsqu'elles se présentent dans les circonscriptions locales, a relevé le ministre.

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Par ailleurs, M. Baitas a précisé que le projet de décret relatif à la contribution de l'Etat au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales pour l'élection des membres de la Chambre des représentant, adopté jeudi par le gouvernement, vise à fixer le montant de la part forfaitaire du soutien public dont bénéficient tous les partis, à encadrer les modalités de répartition de la seconde tranche de cette contribution et à déterminer le montant et les modalités de versement d'une avance au profit des formations partisanes.

Le versement d'une avance sur ce soutien s'effectuera dans certaines limites, dans le respect du principe de proportionnalité par rapport au financement annuel alloué à la gestion des partis.

S'agissant des partis n'ayant jamais bénéficié du soutien public de financement des campagnes électorales, le ministre a relevé que le Département concerné se basera sur le dernier soutien accordé par l'Etat pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion et d'organisation de leurs congrès ordinaires, en vue d'une meilleure proportionnalité avec l'aide dédiée aux élections.