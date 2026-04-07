Afrique de l'Ouest: IA et sécurité bancaire - La voie pour reprendre le contrôle

L'Intelligence artificielle (IA) a révélé ses failles et ses dangers pour les banques. Reste désormais à savoir comment la maîtriser. L'expert Marc Israël, dans le cadre de la Masterclass de lancement de l'édition 2026 du Programme certifiant COFEB-HEC Paris qu'il a animée en ligne, ce jeudi 2 avril 2026, a esquissé une feuille de route concrète pour transformer la menace en levier stratégique.

Du risque à la riposte, l'enjeu pour les banquiers n'est plus de savoir s'il faut adopter l'intelligence artificielle, mais comment le faire de manière maîtrisée. A la suite de sa présentation, ce jeudi 2 avril 2026, des principes et menaces de l'intelligence artificielle, sa contextualisation aux marchés africains, son application dans le monde financier, Marc Israel, Expert HEC Paris a esquissé les stratégies de son intégration.

Le contexte du lancement de l'édition 2026 du Programme certifiant COFEB-HEC Paris a servi de prétexte pour jeter un pavé dans la marre des banquiers, à travers une Master Class internationale en ligne sur le thème : « L'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et financier : opportunités et défis pour les banques africaines ».

Deepfakes, usurpation d'identité, manipulation de données : les techniques de fraude connaissent une mutation rapide.

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Rappelons-le, la crédibilité des attaques constitue désormais un défi majeur. Grâce à l'IA générative, les fraudeurs sont en mesure de reproduire des voix, des visages ou des comportements avec un réalisme inédit, fragilisant les dispositifs classiques de vérification, notamment dans les processus de KYC.

Autre facteur aggravant : la difficulté de détection. Certaines intrusions peuvent rester invisibles pendant plusieurs mois, augmentant considérablement leur impact potentiel.

Dans ce contexte, les banques apparaissent comme des cibles privilégiées, en raison de la sensibilité des données qu'elles traitent et des flux financiers qu'elles concentrent.

Pour l'expert, Marc Israel, il faut un changement de paradigme : les modèles d'IA doivent être considérés comme des actifs stratégiques critiques, au même titre que des coffres-forts numériques, nécessitant des dispositifs robustes de traçabilité, de contrôle et d'audit.

Au-delà du diagnostic, il a surtout insisté sur la nécessité d'adopter une démarche structurée et pragmatique. Pour les banques, l'enjeu n'est pas seulement d'intégrer l'intelligence artificielle, mais de le faire sans exposer leurs systèmes à de nouveaux risques.

Trois piliers

Pour réussir la « double transformation », l'expert propose un cadre opérationnel articulé autour de trois piliers : évaluer, agir rapidement et encadrer progressivement.

La première étape consiste à connaître son point de départ. Les institutions sont invitées à mesurer leur niveau de maturité technologique, à cartographier leur surface d'exposition aux cyberattaques et à mieux comprendre leur environnement de données. Un préalable indispensable pour éviter les déploiements à l'aveugle.

Vient ensuite la phase d'action, avec un mot d'ordre : privilégier les "quick wins" (action simple, rapide à mettre en oeuvre). Plutôt que de lancer des projets complexes et coûteux, Marc Israel recommande de commencer par des initiatives ciblées, à fort impact et à faible effort. Une approche qui permet à la fois de générer des résultats rapides et d'accélérer l'apprentissage organisationnel.

Enfin, la montée en puissance doit s'accompagner d'un travail simultané sur la gouvernance et les compétences. « Loin d'être un frein, la gouvernance doit encadrer les usages, prévenir les dérives et sécuriser les données, tout en laissant place à l'expérimentation », précise l'Expert.

Une expérimentation dans des environnements sécurisés (sandbox), tout de même.

Le rôle clé du bac à sable (ou « sandbox » en anglais)

Toutefois, lancer des projets sans intégrer la cybersécurité dès la conception serait une erreur, selon Marc Israel. De même, prolonger indéfiniment les phases de test, dépendre d'un fournisseur unique, négliger la conduite du changement ou encore les exigences de conformité, c'est s'exposer.

Parmi les outils mis en avant, le recours à des environnements de test isolés -- ou sandbox -- apparaît comme un levier stratégique.

Ces espaces permettent aux institutions financières de tester de nouveaux outils, d'expérimenter des cas d'usage et d'apprendre de leurs erreurs sans compromettre les systèmes en production ni les données sensibles.

L'exemple de la Banque centrale de Maurice et de la Financial Services Commission, qui utilisent ce type de dispositif pour accompagner l'innovation hors cadre réglementé, illustre concrètement les bénéfices de cette approche.

Éviter le piège de l'inaction

Dernier enseignement clé : ne pas attendre un cadre parfait pour agir.

Marc Israel met en garde contre le risque de "paralysis by analysis", cette tendance à retarder les décisions dans l'attente de conditions idéales. À l'inverse, il plaide pour une approche progressive, où les projets pilotes permettent d'affiner les règles de gouvernance au fil de leur déploiement.

Au final, la double transformation -- intelligence artificielle et cybersécurité -- s'impose comme un enjeu stratégique pour le secteur bancaire africain.

Entre opportunités de performance et montée des menaces, les institutions doivent trouver un équilibre délicat : innover sans fragiliser, accélérer sans s'exposer.

Dans cette équation, la maîtrise des risques technologiques devient un levier central de souveraineté financière.

COFEB, bras armé de la formation bancaire en Afrique de l'Ouest

Créé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (COFEB) s'impose comme un acteur clé du renforcement des capacités dans le secteur financier de l'UEMOA.

Basé à Dakar, le centre a pour mission de former les cadres des banques, des institutions financières et des autorités de régulation, tout en contribuant à la production de connaissances sur les grandes mutations du secteur.

À travers ses programmes, séminaires et masterclass -- souvent organisés en partenariat avec des institutions académiques internationales comme HEC Paris -- le COFEB accompagne la montée en compétences des acteurs financiers face aux défis contemporains : digitalisation, inclusion financière, régulation ou encore cybersécurité.

Véritable plateforme d'échange entre experts, décideurs et praticiens, le COFEB joue aujourd'hui un rôle stratégique dans la modernisation et la résilience du système bancaire ouest-africain.