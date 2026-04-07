Congo-Kinshasa: Près de 100 personnes tuées dans les attaques des ADF en 2 semaines en Ituri

Près de 100 personnes en l'espace de deux semaines en Ituri à la suite des exactions des rebelles ADF dans la province de l'Ituri.

Selon la société civile locale, la dernière incursion remonte à la nuit de dimanche 5 avril, où deux personnes ont été blessées et deux boutiques incendiées dans une attaques attribuée aux rebelles des ADF, à Mambasa (Ituri).

Les mêmes sources rapportent que cette incursion s'est produite vers 22 heures et ces assaillants seraient venus de leur bastion situé à près de 4 kilomètres, en direction de Ndimo.

Pris de panique, les habitants ont massivement quitté leurs domiciles pour se réfugier au centre de L'intervention des forces de sécurité en patrouille a permis de limiter les dégâts, après des échanges de tirs avec les assaillants.

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Cependant, cette structure citoyenne dénonce une inefficacité persistante des opérations militaires face aux exactions des ADF.

Cette attaque intervient trois jours après celle ayant couté la vie à moins 45 personnes dans le village Bafwakoa, situé toujours dans le territoire de Mambasa en Ituri.

Question

-Comment expliquer le regain des violences attribuées aux ADF dans la province de l'Ituri en général et dans le territoire de Mambasa en particulier ?

Invités

-Luc Malembe, vice-président national du parti politique dénommé Agir Républicain pour la Renaissance du Congo (A2RC). Il est membre de l'Union sacrée de la nation et proche du gouverneur de l'Ituri.

-Abdallah Pene Mbaka, député national et membre de la majorité présidentielle et notable du territoire de Mambasa et ancien gouverneur de l'Ituri.

-Reagan Miviri, avocat et chercheur à Ebuteli, partenaire de recherche du Groupe d'étude sur le Congo (GEC).