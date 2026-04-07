Afrique: Patrice Motsepe attendu à Dakar mercredi selon le Président de l'ANPS

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est attendu à Dakar ce mercredi, a annoncé le président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS), Abdoulaye Thiam, sur son compte X.

Le programme du séjour du patron de la CAF prévoit une rencontre avec le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, selon la même source. Motsepe avait annoncé, lors d'une conférence de presse tenue le 29 mars dernier après la réunion du comité exécutif de la CAF, qu'il effectuerait "prochainement une visite au Sénégal afin de rencontrer les autorités footballistiques et gouvernementales".

Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges entre les instances dirigeantes du football africain et les autorités nationales, notamment autour du développement et de la promotion du football sur le continent. "Nous sommes profondément engagés à travailler ensemble pour développer et faire croître le football au Sénégal", avait-il déclaré, réaffirmant le soutien de l'instance continentale au pays, notamment en perspective de la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet).

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Il avait indiqué qu'il se rendrait ensuite au Maroc pour porter "le même message" de coopération et d'engagement aux autorités du pays. Il avait souligné l'importance des liens historiques entre le Sénégal et le Maroc, évoquant la présence importante de ressortissants sénégalais dans le royaume chérifien. Il s'était également dit marqué par "l'affluence" de supporters sénégalais lors de précédents matchs disputés dans le royaume, y voyant le reflet de relations solides et durables entre les deux pays.

"Nous n'allons pas permettre au football de créer des tensions ou des divisions", avait-il insisté, faisant allusion aux tensions suscitées par la finale de la CAN 2025, avant d'ajouter que "le football doit être l'engin qui unit" les peuples. Le président de la CAF avait, en outre, salué les échanges récents entre responsables des deux pays, estimant que "ces défis liés au football seront résolus par les structures légitimes", tout en appelant à poursuivre la coopération entre les deux nations.

M. Motsepe, réaffirmant son attachement aux deux pays, avait assuré que la CAF continuera d'accompagner le Sénégal et le Maroc "dans un esprit d'unité africaine", afin de renforcer à la fois leurs relations et le développement du football sur le continent. Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale le 18 janvier dernier à Rabat, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0.

Après une interruption de quelques minutes, ils sont finalement revenus sur le terrain pour reprendre la partie. Le penalty de Brahim Diaz a été arrêté par le portier sénégalais Edouard Mendy, avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

Le jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert), se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Le Sénégal, de son côté, a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a confirmé avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la CAF et la FRMF, relatif à la finale de la CAN 2025.