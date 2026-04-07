Sénégal: Coupe du maire - Les filles de l'ASCVD renversent GBA et filent en finale

Dakar — L'ASC Ville de Dakar (ASCVD), chez mes dames, s'est qualifiée pour la finale de la coupe du maire dont elle est la détentrice, en venant à bout de Guédiawaye Basket Academy (GBA), 69 points à 67.

Dominées durant la première période, les joueuses de l'ASCVD ont renversé la tendance au retour des vestiaires grâce à une meilleure organisation collective. Le match s'est joué ce week-end. Portée par Mame Khoudia Fall, auteur de 20 points, l'équipe de la municipalité dakaroise a fait preuve de réalisme dans les moments décisifs pour arracher la victoire face à une formation de GBA combative jusqu'au bout. Grâce à ce succès, l'ASCVD valide son ticket pour la finale, où elle tentera de conserver son trophée face au Dakar université club (DUC). Les Duchesses ont éliminé DBALOC (57-53).