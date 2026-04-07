Sénégal: Yeumbeul Sud - 5 individus interpellés pour actes contre-nature

7 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Poste de Police de Yeumbeul Sud a procédé à l'interpellation de 5 individus poursuivis pour actes contre-nature et transmission volontaire du VIH.

« L'intervention initiale a permis l'extraction d'un individu qui faisait l'objet d'une tentative de lynchage par la population. Une fois sécurisé et interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a révélé l'existence d'un réseau de partenaires réguliers », renseigne la Police.

L'exploitation des informations recueillies lors de l'interrogatoire a conduit les éléments du Poste de Police à identifier et interpeller 5 autres individus cités comme partenaires.

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