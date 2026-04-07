Sénégal: Grève dans le transport routier - Des avancées issues des négociations, mais le mouvement maintenu

Une réunion de concertation entre le Ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) et les organisations syndicales du secteur des transports routiers s'est tenue dimanche 5 avril à Diamniadio, dans un contexte marqué par un préavis de grève en cours. Après plus de neuf heures d'échanges, plusieurs points d'accord ont été trouvés, laissant entrevoir une issue favorable à la crise, même si les syndicats ont décidé de maintenir leur mot d'ordre.

Selon le communiqué officiel du ministère, les discussions ont porté sur les principales revendications des transporteurs, notamment la convocation de 6 886 minicars pour des visites techniques à Dakar, l'interdiction de circulation nocturne des véhicules de transport public, la multiplication des postes de contrôle sur les corridors routiers, ainsi que la réglementation des plateformes numériques de transport et la rénovation des gares routières.

Les négociations, qualifiées de « cordiales », ont débouché sur plusieurs mesures concrètes. Parmi les principales avancées figure le déploiement, à partir de la deuxième quinzaine d'avril 2026, de bancs mobiles de contrôle technique dans les régions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une opération exceptionnelle visant les minicars de 12 à 19 places, avec une possibilité de prolongation des délais jusqu'en juin 2026.

Autre point d'accord : la restauration immédiate du dispositif simplifié de contrôle aux postes d'Afrique Pesage, ainsi que la mise en place de mesures transitoires, dont une dérogation de six mois pour la régularisation de certains certificats d'immatriculation.

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Le ministère a également annoncé l'extension du régime simplifié de sécurité sociale aux acteurs du transport routier, en priorité aux travailleurs affiliés à l'Association de Financement des Transports Urbains (AFTU). Un comité ad hoc, réunissant l'État, les syndicats et les transporteurs, sera par ailleurs mis en place pour assurer le suivi des engagements et approfondir les concertations.

Malgré ces avancées, plusieurs points restent en suspens et feront l'objet de discussions ultérieures. Mais contre toute attente, les responsables syndicaux ont annoncé, dès la fin de la rencontre, la poursuite de la grève « jusqu'à nouvel ordre ».

Une décision que le ministère dit regretter, tout en affirmant sa détermination à garantir la continuité du service public. Les autorités indiquent se réserver le droit de recourir à « tous les moyens légaux nécessaires » et annoncent des mesures conjointes avec les forces de défense et de sécurité pour protéger les transporteurs souhaitant poursuivre leurs activités.

Le MITTA réaffirme enfin sa disponibilité à maintenir le dialogue « dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de sauvegarde de l'intérêt général », laissant planer l'espoir d'un dénouement rapide à cette crise qui impacte fortement la mobilité des usagers à travers le pays.