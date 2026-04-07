Sénégal: Message de pâques archevêque de Dakar - Double fête, un seul appel, Mgr André Guèye demande au Sénégal de choisir la paix

Le samedi 4 avril 2026, deux célébrations tombent le même jour. Les chrétiens fêtent Pâques, et le Sénégal commémore le 66e anniversaire de son indépendance. Mgr André Guèye, archevêque métropolitain de Dakar, a saisi cette coïncidence pour adresser à toute la nation un seul et même appel : choisir la paix, la construire, et la servir avec honnêteté.

Le message s'ouvre sur une parole de Jésus ressuscité, prononcée le soir même de Pâques face à ses apôtres : «La paix soit avec vous.» L'archevêque s'attarde sur cette formule pour en déployer toute la profondeur. Il ne s'agit pas d'une simple salutation, a-t-il dit, ni d'une simple prière. «Il s'agit d'un don effectif de la paix. Il s'agit d'une bénédiction, et aussi d'une mission que Jésus confie à ses apôtres et à tous ses disciples de tous les temps.» Cette paix porte en elle le réconfort, le pardon, la réconciliation et la joie. C'est elle que Mgr Guèye offre à tous, fidèles du Christ, croyants de toutes religions, et à tous ceux qui partagent la fierté d'être sénégalais.

De là, l'archevêque fait le lien avec la fête nationale. Les deux célébrations parlent d'une même exigence, dit-il. Choisir la paix, ce n'est pas une posture. C'est un acte concret, quotidien, qui engage chacun dans sa position. «Servir notre pays dans la paix, c'est ne pas laisser nos ambitions et nos intérêts personnels ou partisans l'emporter sur le bien commun et sur l'intérêt général.» Servir dans la paix, ajoute-t-il, c'est poser des gestes qui la favorisent, adopter des attitudes qui la bâtissent, prononcer des paroles qui la sèment. C'est assumer ses devoirs avec honnêteté, quelle que soit sa position dans la société ou dans l'État.

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La seconde partie du message prend la forme d'une prière. L'archevêque élève successivement plusieurs intentions. Pour ceux qui souffrent de la violence. Pour les femmes maltraitées dans leurs foyers. Pour les victimes de calomnie et de dénonciation portant atteinte à leur dignité. Pour ceux qui attendent que justice leur soit faite. Puis il tourne son regard vers le pays tout entier. «J'invoque la paix du Seigneur Jésus ressuscité sur notre pays secoué par la crise sociale, en appelant au dialogue honnête et sincère, à l'ouverture et à l'écoute mutuelle et respectueuse des acteurs, au respect des institutions et des personnes qui les représentent, pour la préservation de la paix sociale et de l'intérêt général.» Il conclut en invoquant cette même paix sur le monde meurtri par la guerre et l'illusion d'une paix imposée par la force.

Mgr André Guèye a fermé son message comme il l'avait ouvert, par la parole du ressuscité : «La paix soit avec vous.» En ce double jour de résurrection et d'indépendance, ces mots résument à eux seuls ce qu'il demande pour le Sénégal : non pas la paix comme slogan, mais la paix comme choix.