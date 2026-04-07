Sénégal: JOJ Dakar 2026 - le CNOSS octroie des bourses à des athlètes, mercredi

Dakar — Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) annonce qu'elle va procéder à une remise de bourses à des athlètes issus de ses différentes fédérations, mercredi, à Dakar.

La cérémonie de remise est prévue à partir de 9 heures 30, au Stade Léopold Sédar Senghor, précise le CNOSS dans un communiqué parvenu à l'APS.

Selon le CNOSS, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront au Sénégal, pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Les JOJ 2026 se déroulera à Dakar, Saly et Diamniadio, sur le thème "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".