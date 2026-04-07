Gabon: Moanda et Bakoumba - Les élèves sensibilisés à la protection de la biodiversité et aux métiers verts

A Moanda et Bakoumba, dans la province du Haut-Ogooué, la Fondation la Lékédi-Biodiversité, WWF et le ministère de l'Education nationale veulent préparer les jeunes apprenants aux opportunités d'emplois de demain. C'est dans ce sens qu'a été organisée hier, mardi 31 mars 2026, la conférence sur la protection de la biodiversité et les métiers verts en direction des élèves des lycées Rigobert Landji, St Dominique, Henri Sylvoz et Zacharie Maika. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du projet 3GL By Lékédi.

« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge », pouvait écrire en son temps Winston Churchill, ancien premier ministre et écrivain Britannique. Si cette vision semble moins partagée dans les sociétés telles que le Gabon alors que le monde amorce un virage vers de nouveaux paradigmes économiques et professionnels, les responsables de la Fondation la Lékédi-Biodiversité et du WWF ont compris la nécessité de suivre cette vision en alertant les élèves des lycées Rigobert Landji, St Dominique, Henri Sylvoz et Zacharie Maika de Moanda et Bakoumba sur les d'emplois de demain.

Sans grande surprise, en lien avec leur domaine d'activité, les responsables de ces structures de préservation de l'environnement ont édifié ces élèves sur la nécessité de préserver la biodiversité et les métiers verts, en vue de leur permettre de faire des choix de formation en lien avec les opportunités du moment, notamment dans le domaine de l'environnement. Ce secteur constitue un vivier d'emploi et d'avenir.

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« Nous avons eu une discussion ouverte avec les élèves dans le cadre du projet 3G By Lékédi. Une formation environnementale qui a eu lieu dans la plupart des lycées de Moanda et de Bakoumba qui a été initiée par la Fondation La Lékédi avec le soutien de WWF, le ministère de l'Education nationale. L'idée c'est d'expliquer aux élèves ce qu'est la protection de la biodiversité, de parler d'environnement mais aussi de parler des métiers verts. C'était d'expliquer aux élèves qu'il y a vraiment un avenir dans les métiers verts, car c'est un vivier d'emploi et de richesse énorme pour le Gabon », a fait savoir Eric Willaume, directeur de la Fondation Lékédi-Biodiversité.

Pour ce dernier, l'environnement constitue un secteur d'opportunités et d'avenir, situé à la croisée des chemins entre la nécessité pour les pays de s'adapter et celle de répondre aux impératifs de développement économiques. Il offre selon Eugène Ndong Ndoutoume, Coordonnateur Businesse et Biodiversité au WWF, une planche de salut face à la saturation des emplois classiques dans les domaines du secteur primaire et tertiaire, à l'exemple de l'extraction minière dont l'activité nourrit la convoitise de nombreux apprenants et jeunes diplômés originaires de Moanda et Bakoumba.

« Le Gabon est riche de plein de choses : de son sous-sol, de ses forêts mais aussi de sa biodiversité. Il faut vraiment que les Gabonais et particulièrement les jeunes gabonais prennent conscience de cela pour développer une économie liée à ces métiers verts, car c'est vraiment l'avenir », a renchérit Eric Willaume.

Le projet 3GL By Lékédi n'est pas un programme qui vise à faire l'adéquation entre la formation et l'emploi. Au contraire, le programme s'intègre dans une perspective de présentation des options d'emplois existantes, en vue d'amener les élèves à apprécier les opportunités qu'offre le secteur à l'exemple de la gestion de la biodiversité.

« Nous avons 13 parcs nationaux, des aires protégées marines, plus de 85% du territoire couvert de forêt. Il faut avoir le capital humain pour gérer ces actifs verts. Or, actuellement, il existe un déficit pour gérer ces actifs. On ne peut combler ce déficit qu'en faisant ce genre de sensibilisation et en activant la fibre de curiosité chez les jeunes générations. Celle passe par la discussion », a conclu Eugène Ndong Ndoutoume.