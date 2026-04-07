Maroc: Le Caire réaffirme son appui stratégique au Maroc et salue le leadership du Roi Mohammed VI

Dans un contexte régional et international marqué par des recompositions diplomatiques et des enjeux stratégiques croissants, la République arabe d'Égypte a réaffirmé, lundi au Caire, la solidité de ses positions à l'égard du Royaume du Maroc, tout en saluant le rôle central de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur plusieurs dossiers d'importance majeure.

Au terme de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte, coprésidée par le Chef du gouvernement marocain, M. Aziz Akhannouch, et le Premier ministre égyptien, M. Moustafa Madbouli, Le Caire a mis en avant la convergence de vues entre les deux pays sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Dans ce cadre, l'Égypte a tenu à saluer le rôle du Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, dans le soutien constant à la résilience des Maqdessis, ainsi que dans la préservation de l'identité culturelle et religieuse arabe et islamique de la ville d'Al-Qods. Elle a également souligné l'importance du statut juridique de la ville, sa portée historique et sa vocation en tant que terre de coexistence entre les trois religions monothéistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le procès-verbal de cette session a, en outre, mis en exergue les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, à travers des projets sociaux et humanitaires visant à soutenir concrètement les populations palestiniennes de la ville sainte, traduisant ainsi une action de terrain soutenue et structurée.

Par ailleurs, la République arabe d'Égypte a salué les initiatives portées par le Souverain marocain au niveau du continent africain, les considérant comme un modèle abouti de coopération Sud-Sud. Parmi celles-ci figurent notamment l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, l'Initiative Atlantique, ainsi que le projet de gazoduc Afrique-Atlantique, autant de projets structurants qui témoignent d'une vision stratégique orientée vers l'intégration régionale et le développement partagé.

S'agissant de la question du Sahara marocain, Le Caire a réaffirmé, de manière claire, son attachement à l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que son soutien à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette dernière met en avant une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie, considérée comme la base la plus crédible pour parvenir à un règlement définitif de ce différend régional.