Tunisie: Le président Saïed à Monastir - L'argent du peuple est jeté dans les bennes à ordures

TUNIS/Tunisie — Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, lundi, matin, à la ville de Monastir, la cérémonie de commémoration du 26e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba.

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu au centre-ville où il a rencontré nombre de citoyens avant d'effectuer une visite aux locaux de l'entrepôt municipal de la ville où il a fait état de plusieurs irrégularités et d'une dilapidation "flagrante" des fonds publics.

Il a en outre relevé une série d'irrégularités liées à situation des objets saisis, dénonçant à ce titre une lenteur injustifiée dans le traitement des dossiers les concernant.

Par ailleurs, le président de la République a pris connaissance des équipements négligés appartenant à la municipalité, dont notamment, ceux destinés à l'aménagement des routes.

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Il a, à cet égard, fustigé une corruption d'une grande ampleur affectant la gestion du dossier de vente de ces équipements, associée à une suradministration pesante où l'argent du peuple tunisien est fâcheusement jeté dans les bennes à ordures.

Dans une vidéo publiée via la page officielle de la présidence de la République, le chef de l'État a pris connaissance des préoccupations des citoyens, soulignant que les Tunisiens sont tous unis pour servir l'intérêt de leur pays et barrer la route à ceux qui profitent des fonds étrangers, aux traîtres et aux comploteurs.

Le président de la République a ensuite effectué une visite au siège de l'Institut supérieur de biotechnologie (ISBM) avant de se rendre sur le littoral où il a inspecté des ordures amoncelées tout au long de la route.

"On a assassiné le littoral", a-t-il déploré, pointant des autorités municipales défaillantes en mal de pouvoir s'acquitter de ses devoirs malgré les instructions présidentielles données la semaine précédente en vue de lever les ordures dans les différentes régions du pays.