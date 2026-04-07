Togo: Le coton togolais veut retrouver ses années fastes

Il fut un temps où le coton était l'or blanc du Togo, une filière pourvoyeuse d'emplois, moteur de développement rural et source significative de devises pour le pays.

Ce temps peut revenir. C'est en tout cas la conviction des autorités qui, pour la campagne 2026, passent à l'offensive avec un investissement de 5,8 milliards de Fcfa consacrés à l'approvisionnement en engrais et fertilisants pour l'ensemble des cotonculteurs. 21 000 tonnes d'engrais seront distribuées cette année, soit une hausse de 15% par rapport à 2025, selon les données de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT). Un effort financier et logistique considérable qui témoigne de la volonté de rompre avec plusieurs années de sous-performance.

La campagne 2025-2026 se fixe un objectif de 92 500 tonnes de coton graine, contre seulement 60 403 tonnes lors de la campagne précédente. Un bond de plus de 50% qui ne sera atteignable qu'à travers une mobilisation totale : des sols mieux fertilisés, des producteurs mieux accompagnés et une chaîne d'approvisionnement en intrants parfaitement huilée.

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Car le défi est réel. Depuis l'arrivée du groupe singapourien Olam en 2020 et les perturbations qui ont suivi, la production cotonnière n'a jamais réussi à dépasser le seuil des 70 000 tonnes entre 2020 et 2025, loin des performances des années fastes qui avaient fait la réputation de la filière. Un certain relâchement des acteurs, couplé à des difficultés d'approvisionnement en intrants et à une fertilité des sols fragilisée, a pesé sur les rendements. L'investissement en engrais annoncé est précisément conçu pour briser ce cycle.