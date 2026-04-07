Afrique: Une démocratie parlementaire forte, moderne et inclusive

Du 7 au 9 avril, Lomé accueille la 17e Conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).

Plusieurs personnalités sont déjà arrivées : Hilarion Etong, président de l'APF et vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun ; Bemba Mohamed Meguett, président de l'Assemblée nationale de Mauritanie ; et Lydie Beassemda, deuxième vice-présidente du Sénat du Tchad. Les participants assisteront à l'ouverture de la première session ordinaire 2026 de l'Assemblée nationale togolaise.

L'APF est l'institution parlementaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Créée en 1967 sous le nom d'Association Internationale des Parlementaires de Langue Française (AIPLF), elle regroupe aujourd'hui 90 parlements et assemblées membres issus de pays ayant le français en partage, sur tous les continents.

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Sa mission est triple : promouvoir la démocratie et l'État de droit dans l'espace francophone, renforcer la coopération interparlementaire, et défendre les valeurs de pluralisme, de dialogue et de participation citoyenne. L'APF constitue ainsi le bras parlementaire de la Francophonie, le lieu où les législateurs des pays francophones débattent, coopèrent et construisent ensemble des positions communes sur les grands enjeux mondiaux.

La région Afrique de l'APF est l'une des plus dynamiques et des plus représentatives de l'institution. Elle regroupe les sections parlementaires des pays africains francophones, une quarantaine de pays qui représentent la grande majorité des locuteurs francophones dans le monde.