Afrique: Le premier ministre Abiy échange avec le chef de l'administration intérimaire du Tigray sur le rapport annuel.

7 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu ce matin une réunion avec le lieutenant-général Tadesse Worede, responsable de l'administration intérimaire du Tigré, pour examiner le rapport annuel et en analyser les principaux enseignements.

Les discussions ont porté sur les avancées réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que sur les priorités actuelles de la région.

Le lieutenant-général Tadesse dirige l'administration intérimaire depuis avril 2025, après avoir exercé les fonctions d'administrateur adjoint.

Sa nomination s'inscrit dans le cadre d'un processus de transition officiel et pacifique, visant à assurer la continuité institutionnelle et la stabilité de la gouvernance régionale.

Cette transition ordonnée est largement considérée comme faisant partie d'efforts plus larges pour consolider la paix dans la région, en conformité avec la Constitution éthiopienne et l'Accord de Pretoria.

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