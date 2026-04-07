Burkina Faso: Patrimoine culturel - Le Ministre chargé des ARTs et de la Culture rend visite aux potières de Korsimoro

6 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP-MCCAT

De retour de Kaya le samedi 4 avril dernier à l'occasion de l'inauguration de Dounia Hôtel, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a marqué une escale dans la commune de Korsimoro, précisément au village de Goundrin, pour rendre une visite de courtoisie aux potières de la localité dont le savoir-faire force l'admiration.

Pendant la période sèche, l'activité principale des des femmes de ce village est la poterie. Elles fabriquent et vendent localement des ustensiles de cuisine, des objets utilisés dans le cadre de la médecine traditionnelle, les cérémonies de funérailles et dans plusieurs aspects de la vie humaine.

Sur les lieux, le Ministre Pingdwendé et son équipe ont assisté aux différentes étapes de la chaîne opératoire notamment l'approvisionnement de la matière première, le façonnement des objets, le polissage et la cuisson. Le Ministre Pingdwendé a apporté ces vifs encouragements aux femmes et a salué leur contribution à la sauvegarde du savoir-faire local et à la préservation du patrimoine culturel. Il a lancé l'appel aux burkinabè de prendre d'assaut les sites patrimoniaux dans le cadre du Mois du Patrimoine Burkinabè dont la 2e édition se tiendra dans la période du 18 avril au 18 mai 2026.

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