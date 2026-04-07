Ethiopie: Décès de l'ambassadrice Konjit Sinegiorgis

Addis-Abeba — L'ambassadrice éthiopienne Konjit Sinegiorgis s'est éteinte alors qu'elle recevait des soins médicaux, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Diplomate expérimentée, elle avait rejoint très jeune le service diplomatique dans les années 1950.

Au fil des décennies, elle a gravi les échelons avec détermination, passant de fonctions administratives à des postes de haut niveau, servant son pays avec honneur pendant plus d'un demi-siècle.

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Elle a marqué l'histoire en devenant la deuxième femme ambassadrice d'Éthiopie, après Yodit Imru, et figure parmi les diplomates ayant eu la plus longue carrière dans le pays.

Au cours de sa carrière, elle a occupé les fonctions d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire dans plusieurs capitales, notamment à Ottawa, au Caire, à Tel-Aviv et à Vienne, tout en étant également accréditée auprès du Mexique.

Elle a par ailleurs représenté l'Éthiopie en tant que représentante permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

Elle a aussi servi comme conseillère spéciale auprès de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), contribuant au processus de paix au Soudan du Sud entre 2009 et 2011.

Née et élevée à Addis-Abeba, elle a poursuivi ses études à l'University College London, où elle a obtenu une licence en relations internationales en 1954.

Elle a ensuite été chercheuse à l'Université Columbia en 1963 et a reçu un doctorat honoris causa de l'Université d'Addis-Abeba en 2016.

Sa carrière diplomatique a débuté dans les années 1960, à une époque marquée par la création de l'Organisation de l'unité africaine.

Elle a occupé divers postes à New York, Vienne et Genève, travaillant notamment sur les questions de décolonisation au sein de la mission permanente de l'Éthiopie auprès des Nations Unies.

Durant ses 53 années de service, elle a joué un rôle important dans le rayonnement diplomatique de l'Éthiopie et a contribué à la transformation de l'OUA en Union africaine.

Malgré les défis rencontrés, notamment les obstacles liés au genre au début de sa carrière, elle a su s'imposer comme une pionnière pour les femmes dans la diplomatie.

Lors de son discours d'adieu à l'Union africaine en 2015, elle déclarait : « Ma carrière a été ma vie… il n'y a pas de plus grand honneur que de servir pleinement son pays. »

L'ambassadrice Konjit Sinegiorgis était née en 1940 à Harar, en Éthiopie.