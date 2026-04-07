Congo-Kinshasa: Choix courageux!

La célébration de Pâques, le 5 avril 2026, résonne en République Démocratique du Congo comme un moment charnière, amplifié par le message poignant du Cardinal Fridolin Ambongo. Cet appel à une « communion nationale profonde » n'est pas une simple exhortation spirituelle, mais une analyse lucide et un remède proposé face aux maux qui gangrènent la nation congolaise.

Le Cardinal Ambongo dresse un tableau sombre mais réaliste du contexte congolais : violence endémique, infrastructures en déliquescence, déplacements massifs de populations et occupation territoriale. Ces maux ne sont pas isolés; ils forment un cercle vicieux où l'instabilité sécuritaire entrave le développement, et où le manque de développement exacerbe les tensions sociales.

L'occupation d'une partie du territoire ajoute une dimension de souveraineté bafouée, rendant l'appel à la paix et à la communion encore plus critique. L'analyse du Cardinal met en lumière la communion non pas comme un idéal vague, mais comme un « impératif national » et une « exigence évangélique ». Il la positionne comme l'antidote principal aux divisions qui fragmentent le tissu social et politique.

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La guérison des blessures, la restauration de la confiance et le dépassement des clivages (ethniques, politiques, sociaux) sont présentés comme des étapes nécessaires à la reconstruction du pays. Cette communion, insiste-t-il, doit être « concrète », s'infiltrant dans les structures et les comportements quotidiens.Le Cardinal Ambongo ne prône pas l'évasion face aux difficultés, mais une action résolue inspirée par la foi. La résurrection du Christ devient un symbole d'espérance et un encouragement à « rechercher les réalités d'en haut », c'est-à-dire les valeurs fondamentales de vérité, de justice et de paix. Le dialogue est explicitement identifié comme le « chemin concret » pour parvenir à cette communion, en s'alignant sur des initiatives comme le « Pacte pour la paix et le bien vivre-ensemble ».

Cette approche pragmatique contraste avec les discours de division et d'exclusion, rappelant l'appel similaire lancé par le Cardinal lors de la messe de Noël précédente. Le Cardinal Ambongo transforme Pâques en une invitation à un « choix courageux ». Ce choix implique de rejeter la fatalité et d'embrasser activement la voie du dialogue et de la paix. C'est une réaffirmation de la capacité de la nation congolaise à se réinventer, en puisant dans ses ressources spirituelles et humaines pour surmonter l'adversité. Le message du Cardinal Ambongo est manifestement une feuille de route stratégique pour la RDC, où la dimension spirituelle de Pâques se conjugue à une analyse socio-politique pointue, proposant des solutions concrètes et un appel à l'action collective .