Ethiopie: Le pays dévoile un rapport clé sur ses réformes économiques, soulignant des performances de croissance robustes et des résultats positifs des politiques engagées.

Addis-Abeba — L'Éthiopie a officiellement dévoilé aujourd'hui son Rapport sur les réformes macroéconomiques et structurelles lors d'une cérémonie de haut niveau tenue à la Commercial Bank of Ethiopia.

Selon une communication du ministère des Finances, le ministre Ahmed Shide a mis en avant les avancées notables réalisées sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a indiqué qu'une plateforme de coordination macroéconomique de haut niveau a été mise en place, appuyée par une équipe technique issue des principales institutions économiques, de centres de recherche et de partenaires internationaux.

Cette structure, a-t-il expliqué, permet un suivi permanent de la situation économique, facilitant l'anticipation des risques et la mise en oeuvre rapide de réponses politiques coordonnées.

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Il a également affirmé l'engagement du ministère des Finances, en collaboration avec ses partenaires, à pérenniser cet exercice afin de produire des analyses de qualité, utiles à la prise de décision et au renforcement de la redevabilité.

De son côté, la ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a souligné que l'Éthiopie a enregistré une croissance économique soutenue et diversifiée, atteignant en moyenne 7,5 % par an au cours des huit dernières années, grâce notamment aux performances des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services.

Elle a ajouté que le rapport confirme les effets positifs des réformes, une meilleure coordination et une dynamique économique encourageante.

Elle a par ailleurs indiqué que le gouvernement travaille à la mise en place d'un système intégré d'échange de données macroéconomiques, permettant un partage en temps réel des indicateurs et une meilleure cohérence entre les institutions publiques.

Pour sa part, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a relevé que le rapport témoigne d'un renforcement des capacités techniques de l'État, notamment dans l'utilisation de données à haute fréquence et d'outils analytiques avancés.

Il a insisté sur le fait que la stabilité économique repose sur une approche globale, nécessitant une coordination étroite entre politiques budgétaire et monétaire, plutôt que des actions isolées.

Le rapport met également en lumière plusieurs réformes majeures entreprises ces dernières années.

Parmi elles figure l'adoption, en juillet 2024, d'un régime de change orienté par le marché, ayant contribué à corriger les déséquilibres et à améliorer les performances à l'exportation.

Par ailleurs, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de discipline budgétaire et monétaire, avec l'introduction d'un cadre de politique monétaire basé sur les taux d'intérêt et l'arrêt du financement direct du budget par la Banque nationale.

En parallèle, la modernisation de l'administration fiscale, à travers la numérisation, la déclaration électronique et les audits fondés sur les risques, vise à renforcer la mobilisation des recettes et à soutenir la stabilité économique.

Le professeur Stefan Dercon, de l'Université d'Oxford, qui a contribué aux travaux, a salué un rapport porté par une approche nationale.

Il a souligné que, contrairement à certaines réformes menées sous pression extérieure, celles engagées par l'Éthiopie reflètent une volonté affirmée de maîtriser son propre agenda, ce qui en renforce la crédibilité.

Enfin, comme l'a rappelé le ministre Ahmed Shide, la dynamique des réformes en cours est « réelle et irréversible », avec pour objectif de positionner l'Éthiopie comme une économie compétitive, tirée par le secteur privé et ouverte aux investissements.