Ethiopie: Le président Taye Atsekeslassie a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de l'ambassadrice Konjit SineGiorgis.

Addis-Abeba — Le président Taye Atsekeslassie a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de l'ambassadrice Konjit SineGiorgis.

Dans son message de condoléances, le chef de l'État a déclaré être « profondément attristé » par la disparition de la diplomate.

Il a souligné que l'ambassadrice Konjit laissera une empreinte durable grâce à ses contributions majeures à l'Éthiopie et au continent africain dans le domaine diplomatique.

Il a également salué ses qualités de pédagogue et son leadership exemplaire.

Le président a rendu hommage à une diplomate engagée, reconnue pour son intégrité et son sens du devoir, dont le parcours restera une source d'inspiration