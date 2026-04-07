Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed rend hommage à l'ambassadrice Konjit SineGiorgis.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de l'ambassadrice Konjit SineGiorgis.

Dans son message de condoléances, il a salué la mémoire d'une diplomate ayant consacré plus d'un demi-siècle au service de l'Éthiopie.

« Je présente mes sincères condoléances suite à la disparition de l'ambassadrice Konjit SineGiorgis, qui a servi son pays avec dévouement dans le domaine diplomatique pendant de nombreuses années », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a souligné que l'ambassadrice avait dédié toute sa vie à la diplomatie, de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Il a rappelé qu'elle fut la deuxième femme à accéder au rang d'ambassadrice en Éthiopie, après Yodit Imru.

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Il a également mis en avant son professionnalisme et sa rigueur, notamment en matière de droit, de procédures et de protocole, ainsi que son engagement constant en faveur des intérêts de l'Éthiopie.

Selon lui, l'ambassadrice Konjit a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans la diplomatie et demeure une source d'inspiration pour les générations futures.

Le Premier ministre a enfin adressé ses pensées et ses vœux de réconfort à la famille de la défunte, à ses collègues ainsi qu'à l'ensemble du peuple éthiopien.