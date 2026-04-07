Afrique: La Commission de l'UA a exprimé ses condoléances les plus sincères à la suite du décès de l'Ambassadrice Konjit Sinegiorgis.

Addis-Abeba — Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde affliction à l'annonce du décès de l'Ambassadrice Konjit Sinegiorgis, éminente diplomate éthiopienne.

Il a ajouté que l'ambassadrice était pionnière du service diplomatique national et ardente défenseure du panafricanisme, qui a dédié toute sa vie au service de son pays et du continent africain

Tout au long d'une carrière remarquable s'étendant sur plusieurs décennies, l'Ambassadrice Konjit Sinegiorgis s'est distinguée par son leadership et son engagement.

En tant que l'une des premières femmes ambassadrices d'Éthiopie, elle a tracé la voie pour de nombreuses femmes africaines aspirant à une carrière diplomatique.

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Son dévouement constant à la défense des intérêts du continent et à la consolidation de la coopération internationale a contribué de manière significative à la promotion des priorités communes de l'Afrique.

Le Président a déclaré : « L'Ambassadrice Konjit Sinegiorgis incarnait les valeurs les plus nobles de la diplomatie africaine, fondées sur l'intégrité, l'excellence et un engagement profond envers notre avenir collectif. »

Il a ajouté que « son héritage continuera d'inspirer des générations de diplomates africains, en particulier des femmes, à servir avec courage, dignité et détermination ».

Au nom de la Commission de l'Union africaine, le Président adresse ses condoléances les plus sincères à la famille de la défunte, au Gouvernement et au peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ainsi qu'à l'ensemble des Africains touchés par cette disparition.