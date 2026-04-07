Congo-Brazzaville: Handball - Dix-neuf équipes participent à un tournoi de gala

La dynamique " Le réveil du handball congolais" a organisé, le 5 avril au Centre sportif de Makelékélé, un tournoi de gala auquel ont participé en une seule journée dix-neuf équipes, soit onze en messieurs et huit en dames.

Le but du tournoi a été de maintenir la cohésion des clubs et surtout de permettre aux staffs techniques de jauger sans cesse le niveau de leurs équipes en attendant le grand tournoi de Pointe -Noire.

Ce tournoi s'est déroulé en présence du coordonnateur-adjoint de la dynamique, Avicenne Bigoundou Nzikou, et de plusieurs autres dirigeants.

Les rencontres pourraient se jouer tous les dimanches sur le même site, sauf changement de programme.