Congo-Kinshasa: Inquiétudes autour du site radioactif de KCC à Kolwezi, des creuseurs toujours présents malgré l'alerte sanitaire

La situation reste préoccupante autour du remblai T17 de la concession de KCC à Kolwezi (Lualaba), où la présence de substances radioactives a été signalée le 27 mars dernier, au cours du conseil des ministres. Plusieurs jours après l'alerte sanitaire lancée par le gouvernement, aucun dispositif sécuritaire efficace n'a encore été déployé pour protéger les populations, selon des sources locales.

Malgré les risques d'irradiation et de contamination, des creuseurs artisanaux continuent d'accéder au site pour exploiter des minerais, en dépit des mises en garde des autorités.

Un site à risque toujours accessible

D'après la Nouvelle société civile congolaise du Lualaba, des exploitants artisanaux sont toujours visibles sur le remblai T17, même si leur nombre reste limité. Son coordonnateur, Lambert Menda Lubamba, déplore l'absence de mesures concrètes pour interdire l'accès au site.

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Selon lui, bien que des éléments de la police soient présents sur les lieux, ceux-ci n'empêchent pas efficacement les intrusions dans cette zone jugée dangereuse.

Appel à la vigilance face aux risques

Face à cette situation, la société civile a lancé en depuis une semaine, une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations locales, notamment des creuseurs artisanaux, afin de les dissuader de fréquenter le site.

« Lorsque l'État signale la présence de produits radioactifs dangereux pour la santé humaine, il faut quitter immédiatement les lieux. Il s'agit de préserver des vies », a insisté Lambert Menda Lubamba.

Le gouvernement congolais avait récemment émis une alerte sanitaire urgente concernant les risques liés à la radioactivité sur ce site minier. Il avait également annoncé la mise en place de mesures pour sécuriser la zone, protéger les populations et préserver l'environnement.

À ce jour, déplore la société civile locale, ces mesures tardent à se concrétiser sur le terrain, alimentant les inquiétudes quant à l'exposition des habitants à des substances potentiellement dangereuses.