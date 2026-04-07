Ile Maurice: Une hausse notable de 4,9 %

Sur une base trimestrielle, l'indice des salaires a progressé, passant de 133,1 au troisième trimestre de 2025 à 134 au quatrième trimestre, représentant une hausse de 0,7 %, indiquent les chiffres de Statistics Mauritius, publiés le 27 mars. Comparé au quatrième trimestre de 2024, l'indice a augmenté de 3,3 %, passant de 129,7 à 134,0.

Cette progression s'explique principalement par des hausses enregistrées dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'information et la communication avec +4,1 %, les activités financières et d'assurance +2,2 %, le secteur manufacturier +1,5 % ainsi que l'hébergement et la restauration +1,3 %.

D'autres secteurs ont également enregistré de légères hausses comme l'exploitation de carrières +1,7 %, le transport et l'entre-posage +0,9 %, l'immobilier +0,7 %, et les activités professionnelles, scientifiques et techniques +I0,9 %. À l'inverse, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a connu la plus important baisse avec -1,3 %, principalement en raison de la diminution des allocations régulières versées aux travailleurs. D'autres secteurs ont aussi enregistré des baisses tels que les arts, le divertissement et la récréation -1,8 %, les autres services -1,0 %, la construction -0,5 %, la santé et l'action sociale -0,2 %, ainsi que l'eau et l'assainissement -0,1 %. Les secteurs de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de la climatisation ainsi que l'éducation sont restés globalement inchangés.

Ces chiffres reflètent un marché du travail aux évolutions différenciées selon les secteurs, avec des hausses salariales variant également entre le secteur privé et le secteur public. Selon les données, dans le secteur privé, qui représente environ 54 % du poids total de l'indice, il a progressé de 1,1 % au quatrième trimestre de 2025, passant de 141,4 à 142,9, soit une hausse de 4,0 % par rapport à la même période en 2024. Dans le secteur public, comprenant l'administration générale et les entreprises publiques, représentant environ 46 % de l'indice, l'augmentation trimestrielle a été plus modérée, soit de 0,6 %, passant de 122,7 à 123,4, avec une progression annuelle de 3,4 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'année entière, l'indice des salaires a atteint 132,7 contre 126,5 en 2024, soit une hausse de 4,9 %. Les hausses sont particulièrement marquées dans certains secteurs : les services administratifs et de soutien enregistrent la progression la plus forte, avec 8,6 %, suivis des transports et de l'entreposage à 8 % et de l'hébergement et de la restauration à 7,8 %. La production manufacturière progresse de 6,2 %, les activités financières et d'assurance de 4,5 %, l'éducation de 3,9 % et l'administration publique et la défense, incluant la sécurité sociale, de 1,9 %.

Quant à l'indice du secteur privé, il s'établit à 140,6 contre 132,8 en 2024, représentant une augmentation de 5,9 %. Dans le secteur public, il atteint 122,7 contre 118,4 l'année précédente, ce qui correspond à une progression de 3,6 %.