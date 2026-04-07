Ile Maurice: Nos lecteurs interrogent les élus

Avec sa nouvelle rubrique «Parlement citoyen - Readers Question Time», «l'express» renforce son engagement en faveur du débat public. L'objectif est clair : offrir aux citoyens une plateforme pour interpeller directement les élus sur des sujets d'intérêt national. Chaque mardi, des questions envoyées par les lecteurs sont sélectionnées par la rédaction et adressées aux responsables concernés. Ces derniers sont invités à répondre publiquement dans les colonnes du journal. Libre à eux de s'exprimer... ou de ne pas le faire. Les lecteurs, eux, restent les juges.

«Citoyen» s'adressant au ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden

Question : La discothèque Sam Disco (Ghungrooz), située dans la circonscription no15, prévoit-elle de rouvrir ses portes prochainement ? Si tel est le cas, comment les autorités comptent-elles gérer les nuisances sonores dans cette zone hautement résidentielle, affectant notamment les habitants des régions de La Visitation jusqu'à Modern ?

Question transmise au ministre, en attente de réponse.

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«Filibuster» s'adressant au ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan :

Question : Quel est votre plan pour réduire les émissions de carbone à Maurice ?

Question transmise au ministère, en attente de réponse.

Vam LaLoz

Question : Dans le contexte actuel marqué par les répercussions de la crise au Moyen-Orient, pourquoi le gouvernement ne donne-t-il pas l'exemple en réduisant de moitié les salaires et allocations des responsables politiques, afin de réinjecter ces fonds dans des mesures d'aide sociale ou de baisse des taxes ? Une telle initiative ne permettrait-elle pas de démontrer un engagement concret au service de la population, au-delà des promesses électorales ?

Question transmise au gouvernement, en attente de réponse.

Jas Edun s'adressant à la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie

Question : Le ministère de l'Égalité des genres remplit-il pleinement sa mission d'équité entre hommes et femmes, alors que ses actions semblent principalement axées sur les femmes ? Comment expliquez-vous l'absence d'initiatives spécifiquement dédiées aux hommes, telles qu'un conseil national ou des programmes de soutien ciblés ? Dans une société où l'égalité est mise en avant, quelles mesures concrètes sont envisagées pour garantir une prise en compte équilibrée des besoins des deux genres ?

Question transmise au ministère, en attente de réponse.

Pingala Kissoonah

Question : Face aux interrogations croissantes sur le nombre d'«Advisers» rattachés au Premier ministre, également ministre des Finances, ainsi que sur le coût global de ces nominations, pourquoi les autorités ne rendent-elles pas publiques, de manière proactive, les informations relatives au nombre d'«Advisers», à leurs rémunérations et aux avantages qui y sont associés ? Par ailleurs, dans un souci de transparence envers les contribuables, quand les ministres et leurs adjoints comptent-ils publier une liste complète et actualisée de leurs conseillers, ainsi que celle des nominations politiques au sein des organismes publics, incluant les membres de conseils d'administration et les présidents d'entreprises d'État ?

Question transmise au gouvernement, en attente de réponse.

Pingala Kissoonah

Question : Quelles suites concrètes seront données aux différentes affaires alléguées d'irrégularités sous l'ancien gouvernement, notamment celles évoquées dans les Kistnen Papers ou liées aux achats d'urgence durant la période Covid-19 ? Des enquêtes sont-elles en cours et des arrestations ou poursuites sont-elles envisagées contre les personnes impliquées ? Par ailleurs, qu'en est-il des dossiers tels que les affaires Pack & Blister et du Molnupiravir : les responsabilités seront-elles clairement établies ? Face à la multiplication des scandales évoqués, comment le gouvernement compte-t-il garantir que toute la lumière soit faite et que les éventuels coupables soient traduits en justice ?

Question transmise au gouvernement, en attente de réponse.

Dee Pa

Question : Quand les titulaires d'un diplôme universitaire bénéficieront-ils d'une revalorisation salariale, alors que le précédent gouvernement avait fixé un seuil à Rs 25 000 ? Quelle est la position actuelle du gouvernement sur cette grille salariale et pour quelles raisons cet engagement n'a-t-il pas été maintenu ?

Question transmise au gouvernement, en attente de réponse.