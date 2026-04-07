Afrique de l'Ouest: Marché interbancaire de l'UEMOA - Augmentation de 10,7% du volume des échanges en février 2026

7 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au niveau du marché interbancaire, une augmentation de 10,7% du volume des échanges a été observée au cours de la période sous revue.

La Bceao qui donne l'information dans son « Bulletin mensuel des statistiques » informe que le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 861,9 milliards en février 2026, contre 778,8 milliards en janvier 2026. Le taux d'intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, s'est, pour sa part, replié, en passant de 4,79% en janvier à 4,19% en février 2026.

Le taux d'inflation, en glissement annuel, est ressorti à -0,1% en février 2026, après une réalisation de -0,5% le mois précédent, soit une augmentation de 0,4 point de pourcentage (pdp). Le taux d'inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution des prix hors produits frais et énergie, est ressorti en hausse de 1,3% au cours du mois sous revue, après celle de 1,5% un mois plus tôt. Ces évolutions dénotent un regain de tensions sur les prix, porté principalement par le renchérissement des produits des divisions "Logement", "Loisirs et cultures" et "habillement", accentué par une baisse de moindre ampleur des coûts des produits alimentaires.

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