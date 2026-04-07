Sénégal: Pétrole brut - Les cours mondiaux ont maintenu la baisse en février 2026

En février 2026, les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti et Brent), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont maintenu leur tendance baissière, à un rythme plus faible de 8,4%, en glissement annuel, après une diminution de 12,2% notée un mois plus tôt. L'information est rapportée par la Bceao dans son « Bulletin mensuel des statistiques.

À l'exception de celui de l'or (+73,4%), ajoute la Bceao, les prix internationaux des autres principales matières premières exportées par les pays de l'UEMOA ont accusé un recul durant le mois sous revue. En effet, un repli des cours a été enregistré pour le cacao (-63,3%), le café (-33,1%), le caoutchouc (-14,6%), la noix de cajou (-9,1%) et le coton (-4,7%).

Pour sa part, informe la Bceao, l'indice des prix des produits alimentaires importés par les États membres de l'Union a conservé sa trajectoire baissière, s'établissant à -25,6% en février 2026, après une contraction de 27,9% le mois précédent. Cette évolution est principalement imputable à la décrue des tarifs du sucre (-36,0%), du riz (-31,3%), du lait (-29,3%) et du blé (-16,5%), atténuée par une faible progression de 0,4% du prix de l'huile.

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Selon la Bceao, la bonne orientation des principaux indices boursiers internationaux s'est maintenue en février 2026, avec un renforcement notable pour le NIKKEI (+58,4%), le FTSE 100 (+23,8%), le Nasdaq Composite (+20,3%), le Standard & Poor's 500 (+15,5%), l'EuroStoxx 50 (+12,4%) et le DAX (+12,1%). Le Dow Jones Industrial et le CAC 40 se sont respectivement consolidés de 11,7% et 5,7%.

Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée en février 2026 par rapport au yen japonais (+16,9%), au dollar américain (+13,6%), au yuan chinois (+7,8%) et à la livre sterling (+5,4%). Les principales banques centrales des pays avancés, notamment la Réserve Fédérale des Etats Unis (Fed), la Banque centrale européenne (Bce), la Banque du Japon (BoJ) et la Banque d'Angleterre (BoE), ont maintenu leurs taux directeurs inchangés au cours de la période sous revue.