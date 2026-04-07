Maroc: Hausse de 11% du résultat net du groupe BOA en 2025

7 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au 31 décembre 2025, le résultat net part du groupe de Bank Of Africa (BOA) basée à Casablanca au Maroc, a enregistré une hausse de 11% par rapport au 31 décembre 2024, selon les comptes arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du vendredi 27 mars 2026.

Ce résultat s'est établi à 3,813 milliards de dirhams contre 3,427 milliards de dirhams en 2024. Les données du Conseil indiquent que la part dans le résultat net est de 54% au Maroc, 41% en Afrique subsaharienne et 4% en Europe. Selon les responsables du groupe, une croissance de +5% est notée concernant les encours crédits consolidés à 233,4 milliards de dirhams, du fait de la hausse de +7% de la contribution des créances au Maroc contre une baisse de -3% des encours de BOA Afrique « à périmètre constant ».

Quant aux dépôts de la clientèle, ils se sont accrus de +7% à 275,3 milliards de dirhams, tirée par la progression de +8% des dépôts de la clientèle au Maroc, notamment les dépôts à vue non rémunérés, parallèlement à la progression de +4% à périmètre constant des dépôts de BOA Afrique.

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Le produit net bancaire (PNB) consolidé affiche, pour sa part, une croissance de 9%, s'établissant à 20,3 milliards de dirhams contre 18,7 milliards de dirhams en 2024. Selon les dirigeants du groupe, cette augmentation du PNB est portée par « une progression du Core Business +9% pour la marge d'intérêts et +7% pour la marge sur commissions, et une hausse significative des résultats des opérations de marché de +20%. » S'agissant du résultat brut d'exploitation consolidé, une croissance de +10% est relevée, s'établissant à 11 milliards de dirhams à fin décembre 2025.

Les responsables du groupe soulignent par ailleurs la poursuite de l'amélioration du coefficient d'exploitation consolidé à 45,8% en 2025 contre 46,4% à fin décembre 2024grâce essentiellement à une croissance des revenus supérieure à celle des charges (+7%). Sur un autre registre, une hausse maitrisée du coût du risque de +3% à 3,3 milliards de dirhams à fin décembre 2025 est notée, soit un ratio de coût du risque de 1,3%stable par rapport à 2024.

Concernant les capitaux propres part du Groupe, ils se sont renforcés de +9% durant la période sous revue, s'élevant à 32 milliards de dirhams contre 29 milliards de dirhams à fin 2024. Les responsables du groupe précisent que ce renforcement intervient dans un contexte d'émission de dettes subordonnées perpétuelles de catégorie AT1 réalisée avec succès de 2 milliards de dirhams en deux tranches au cours de l'exercice 2025.

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