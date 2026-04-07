Ile Maurice: Huawei prône la connectivité gigabit pour booster le numérique

7 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Huawei Technologies (Mauritius) a organisé, le 26 mars dernier, au Media Trust, une table ronde consacrée au thème Towards a Giga Mauritius: Accelerating Gigabit Connectivity. Son objectif sensibiliser les médias aux enjeux de la connectivité gigabit, en s'appuyant sur des expériences internationales pour plaider en faveur d'une qualité d'expérience et d'amélioration des vitesses de connexion.

Wang Di, Chief Technology Officer de Huawei Technologies (Mauritius), a présenté la technologie Fibre To The Room (FTTR), soit la fibre dans chaque pièce du domicile, comme une réponse aux problèmes de couverture intérieure que le Fibre To The Home seul ne permet pas de résoudre. Il a également cité l'Allemagne en exemple, pays qui s'est doté d'une Gigabit Strategy 2030 visant une couverture nationale intégrale en connectivité gigabit et en 5G.

Selon lui, l'île occupe une position de tête en matière d'infrastructure numérique dans la région. Une longueur d'avance que le pays a désormais l'opportunité de consolider, en accélérant sa transition vers la connectivité gigabit.

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La question de la corrélation entre connectivité haut débit et croissance du Produit intérieur brut numérique a, par ailleurs, été soulevée lors des échanges. La réponse de Wang Di a été sans ambiguïté : le lien est établi. Au-delà des enjeux locaux, Huawei a rappelé ses annonces du Mobile World Congress de Barcelone 2026, où la demande mondiale en calcul informatique a été décrite comme appelée à être multipliée par dix à 100 sous l'effet de l'intelligence artificielle générative et agentique.

Les modèles atteignent désormais mille milliards de paramètres, entraînés sur des ensembles de données à dix mille milliards d'exemples tandis que les fenêtres contextuelles sont passées de quelques milliers à plusieurs millions de tokens. Pour y répondre, le groupe chinois a présenté l'Atlas 950 SuperPoD, capable d'intégrer 64 processeurs neuronaux par baie et de monter jusqu'à 8 192 unités, l'Atlas 850E, déployé dans des centres de données standards entre huit et 1 024 unités, ainsi que le TaiShan 950 SuperPoD, qui promet une latence de l'ordre de la centaine de nanosecondes et une bande passante au niveau du téraoctet.

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